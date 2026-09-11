Το ξεχωριστό δώρο στη Δόμνα Μιχαηλίδου: Ένας υπέροχος, τεράστιος αρκούδος

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Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή τρία σχολεία στον Πειραιά για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ συνομίλησε με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, η ημέρα έκρυβε και μια μικρή έκπληξη για την υπουργό. Από τα σχολεία που επισκέφθηκε, η Δόμνα Μιχαηλίδου, εκτός από ευχές και χαμόγελα, πήρε και ένα δώρο. Έναν τεράστιο λούτρινο αρκούδο που της χάρισαν τα παιδιά.

Κάπως έτσι, μετά τις επισκέψεις και τις συζητήσεις για τη νέα σχολική χρονιά, ο μεγάλος αρκούδος πήρε τον δρόμο για το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.