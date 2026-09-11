Το ξεχωριστό δώρο στη Δόμνα Μιχαηλίδου: Ένας υπέροχος, τεράστιος αρκούδος

Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε σχολεία στον Πειραιά για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνομιλώντας με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, έλαβε ως δώρο έναν τεράστιο λούτρινο αρκούδο από τα παιδιά, ο οποίος μεταφέρθηκε στο υπουργείο της

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Πολιτική

ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε τρία σχολεία στον Πειραιά για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνομιλώντας με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Η ημέρα έκρυβε μια μικρή έκπληξη για την υπουργό, καθώς πήρε ένα ξεχωριστό δώρο από τους μαθητές.
  • Πρόκειται για έναν τεράστιο λούτρινο αρκούδο, ο οποίος μετά τις επισκέψεις πήρε τον δρόμο για το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

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Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή τρία σχολεία στον Πειραιά για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ συνομίλησε με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, η ημέρα έκρυβε και μια μικρή έκπληξη για την υπουργό. Από τα σχολεία που επισκέφθηκε, η Δόμνα Μιχαηλίδου, εκτός από ευχές και χαμόγελα, πήρε και ένα δώρο. Έναν τεράστιο λούτρινο αρκούδο που της χάρισαν τα παιδιά.

Κάπως έτσι, μετά τις επισκέψεις και τις συζητήσεις για τη νέα σχολική χρονιά, ο μεγάλος αρκούδος πήρε τον δρόμο για το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

 

 

 

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