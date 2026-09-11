Έφτασε στο Καστελλόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμά του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Καστελλόριζο για τριήμερη παρουσία, με επίκεντρο τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του νησιού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές, ενώ στις επετειακές εκδηλώσεις θα παραστούν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Καστελλόριζο έφτασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της τριήμερης παρουσίας του στο ακριτικό νησί.
  • Ο πρωθυπουργός θα παραστεί την Κυριακή στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
  • Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συνάντηση με τον δήμαρχο και επισκέψεις σε έργα, ενώ στο νησί θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

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Στο Καστελλόριζο έφτασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της τριήμερης παρουσίας του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

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