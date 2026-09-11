Ρωσία προς Λιθουανία: Θα μπείτε στο στόχαστρό μας εάν εγκαταστήσετε πυρηνικά όπλα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε τη Λιθουανία ότι θα τεθεί στο στόχαστρο της Ρωσίας εάν εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της. Η Λιθουανία εξετάζει την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης αποθήκευσης πυρηνικών όπλων για την ενίσχυση της ασφάλειάς της, εν μέσω δηλώσεων του προέδρου της για συμμετοχή στην πυρηνική αποτροπή της Δύσης.

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ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ - ΡΩΣΙΑ
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ρωσίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε (λιθουανικό) έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε, κατά συνέπεια, το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί, αντιστοίχως, στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων».
  • Η Λιθουανία εξετάζει την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης αποθήκευσης πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της, με σκοπό «την ενίσχυση της ασφάλειάς της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».
  • Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, δήλωσε την επιθυμία του η χώρα του «να συμμετάσχει στην πυρηνική αποτροπή της Δύσης κατά της Μόσχας».

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Ανεβάζει τους τόνους ξανά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ κατά των χωρών της Βαλτικής Θάλασσας. Αυτή τη φορά έθεσε στο στόχαστρό του τη Λιθουανία προειδοποιώντας ότι «θα την θέσει στο στόχαστρό της αν αυτή εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της».

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«Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε (λιθουανικό) έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε, κατά συνέπεια, το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί, αντιστοίχως, στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ρωσίας, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η άφιξη πυρηνικών όπλων στη Λιθουανία θα ήταν ένα πολύ σοβαρό σημείο καμπής όσον αφορά την κλιμάκωση των εντάσεων», υπογράμμισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στην ρωσική κρατική τηλεόραση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Να σημειωθεί ότι η Λιθουανία εξετάζει σε επίπεδο Κοινοβουλίου την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης αποθήκευσης πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της, με σκοπό «την ενίσχυση της ασφάλειάς της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». Για να εγκριθεί η άρση της συνταγματικής απαγόρευσης απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων και η πρόταση έχει την υποστήριξη του προέδρου, καθώς και κύριων πολιτικών κομμάτων, ώστε να τεθεί σε ισχύ αυτόν τον χειμώνα.

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Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε την επιθυμία του η χώρα του «να συμμετάσχει στην πυρηνική αποτροπή της Δύσης κατά της Μόσχας, υπαινισσόμενος την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας της Βαλτικής».

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