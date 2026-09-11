11η Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά: Η Αμερική θυμάται την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο – Μπάιντεν, Ομπάμα, Μπους και Κλίντον στο «Σημείο Μηδέν»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα σχεδόν 3.000 θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων που άλλαξαν την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο. Στο Ground Zero (Σημείο Μηδέν) της Νέας Υόρκης, εκεί όπου κάποτε υψώνονταν οι Δίδυμοι Πύργοι, συγγενείς θυμάτων, διασώστες, πρώην πρόεδροι και πολιτικοί ηγέτες συγκεντρώθηκαν για μία από τις πιο συμβολικές επετείους των τελευταίων δεκαετιών.

🇺🇸 September 11, 2001, 9:03 am: At 965 km/h, Flight 175 slams into the South Tower and punches all the way through the building. Hundreds of millions of people around the world see it live. Despite the enormous destruction, one stairwell remains intact, but it quickly fills… pic.twitter.com/VPKqH91hiC — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2026

Η φετινή τελετή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Εκτός από τις στιγμές σιωπής που σηματοδοτούν τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων και της κατάρρευσης των πύργων, για πρώτη φορά προστίθεται έβδομη στιγμή σιωπής για τους ανθρώπους που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στην τοξική σκόνη και τα συντρίμμια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, σύμφωνα με το CNN.

Στο μνημείο βρίσκονται οικογένειες που εξακολουθούν να διαβάζουν ένα προς ένα τα ονόματα εκείνων που χάθηκαν, ενώ οι δύο δεξαμενές που βρίσκονται στα ίχνη των Δίδυμων Πύργων έχουν γεμίσει ξανά με λουλούδια, μικρές αμερικανικές σημαίες και προσωπικά μηνύματα.

Οι επτά στιγμές σιωπής

Η τελετή στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε το πρωί, με τις στιγμές σιωπής να ακολουθούν το χρονικό της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στις 08:46, οι παρευρισκόμενοι σιώπησαν για τη στιγμή που το πρώτο αεροπλάνο έπεσε στον Βόρειο Πύργο.

Στις 09:03, για την πρόσκρουση του δεύτερου αεροσκάφους στον Νότιο Πύργο.

Στις 09:37, για την επίθεση στο Πεντάγωνο.

Στις 09:59, για την κατάρρευση του Νότιου Πύργου.

Στις 10:03, για την πτώση της πτήσης κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, αφού επιβάτες επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές.

Στις 10:28, για την κατάρρευση του Βόρειου Πύργου.

Η έβδομη και νέα στιγμή σιωπής είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου, χρόνια μετά τις ίδιες τις επιθέσεις.

Former presidents, including Obama, Biden, and Bush, have gathered in New York to attend the 9/11 remembrance ceremony, commemorating 25 years since the tragedy.https://t.co/W6EKNLbC8g 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/T1ThSc5xG1 — Sky News (@SkyNews) September 11, 2026

Μπάιντεν, Ομπάμα, Μπους και Κλίντον στο Ground Zero

Στη φετινή τελετή δίνουν το «παρών» όλοι οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Μπους και ο Μπιλ Κλίντον βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, μαζί με πρώην πρώτες κυρίες και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Η παρουσία του Τζορτζ Μπους έχει ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ την ημέρα των επιθέσεων και εκείνος που, λίγες ημέρες αργότερα, στάθηκε επάνω στα ερείπια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντίθετα, δεν παρευρίσκεται στο Ground Zero. Τιμά την επέτειο στο Πεντάγωνο, όπου αναμένεται να απευθύνει ομιλία.

Γιατί ο Τραμπ δεν πήγε στο Ground Zero – «Αν ήθελα να μιλήσω, θα με άφηναν»

Απών από την τελετή στο Ground Zero ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να τιμήσει την 25η επέτειο των επιθέσεων στο Πεντάγωνο, όπου επρόκειτο να απευθύνει ομιλία.

Η απουσία του από τη Νέα Υόρκη προκάλεσε συζήτηση, καθώς το CNN είχε μεταδώσει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα παρευρισκόταν στην τελετή ήταν ότι επιθυμούσε να μιλήσει εκεί.

Από το 2012, ωστόσο, το Εθνικό Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου δεν επιτρέπει πολιτικές ομιλίες στην επίσημη τελετή, επιμένοντας στον μη κομματικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Ο Τραμπ απέρριψε την Παρασκευή την εκδοχή ότι αυτό επηρέασε την απόφασή του.

«Δεν υπάρχουν ομιλίες και δεν πρόκειται να επιβληθώ. Μιλάω αρκετά. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να μιλήσω», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Σιντ Ρόζενμπεργκ.

Παράλληλα, όμως, επέμεινε ότι εάν πραγματικά ήθελε να μιλήσει στο Ground Zero, οι διοργανωτές θα άλλαζαν τους κανόνες για εκείνον.

«Είμαι βέβαιος ότι αν ήθελα να μιλήσω, θα με άφηναν. Είμαι ο πρόεδρος», είπε.

Ο Τραμπ επέλεξε τελικά το Πεντάγωνο, έναν από τους τρεις τόπους που χτυπήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, για την επίσημη παρουσία του στην επέτειο.

Ο Ομπάμα θυμάται το «σοκ εκείνου του καθαρού πρωινού»

Με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στη μνήμη της 11ης Σεπτεμβρίου και στο πώς βίωσε η Αμερική τις ημέρες που ακολούθησαν.

«Αν ήσουν μικρός το 2001 ή δεν είχες καν γεννηθεί, είναι δύσκολο να φανταστείς πώς ήταν η 11η Σεπτεμβρίου. Το σοκ εκείνου του όμορφου, καθαρού πρωινού. Η συντριβή των οικογενειών που έχασαν τους αγαπημένους τους τόσο ξαφνικά και τόσο βίαια», έγραψε.

Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε, όμως, και σε κάτι διαφορετικό που θυμάται από εκείνες τις ημέρες: την ενότητα.

Μίλησε για την υπερηφάνεια απέναντι στους διασώστες που έτρεξαν προς τον κίνδυνο, για τους επιβάτες που επιχείρησαν να πάρουν πίσω το αεροσκάφος τους και για όσους άφησαν τις ζωές τους για να υπηρετήσουν τη χώρα.

«Τίποτα δεν θα μπορούσε να σπάσει τη θέληση μιας πραγματικά ενωμένης Αμερικής», ανέφερε.

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ μέχρι τη Γαλλία και την Ινδία

Οι εκδηλώσεις μνήμης δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, η αλλαγή φρουράς συνοδεύτηκε από ειδική μουσική τελετή προς τιμήν των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υπενθύμισε ότι μεταξύ των σχεδόν 3.000 νεκρών βρίσκονταν και 67 Βρετανοί, τονίζοντας ότι Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ στέκονται μαζί «στη μνήμη όσων χάθηκαν και στην υπεράσπιση των αξιών που αγαπάμε».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την επέτειο «βαθιά συγκινητική», σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις αποτέλεσαν και επίθεση στον δυτικό τρόπο ζωής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε ότι «η 11η Σεπτεμβρίου 2001 παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του κόσμου».

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επανέλαβε την αποφασιστικότητα της χώρας του απέναντι «στην τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της», ενώ ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι θυμήθηκε τους σχεδόν 3.000 ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και δέκα Αυστραλούς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δήλωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ «δεν θα υποκύψουν ποτέ στην τρομοκρατία».

NYC Mayor Zohran Mamdani and former Mayor Rudy Giuliani shaking hands at the Sept. 11 ceremony via ABC7NY pic.twitter.com/ULUMVdx3aM — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 11, 2026

Η χειραψία Μαμντάνι – Τζουλιάνι που τράβηξε τα βλέμματα

Μία από τις πολιτικά φορτισμένες στιγμές της τελετής ήταν η χειραψία ανάμεσα στον σημερινό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι και τον Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος ήταν δήμαρχος της πόλης όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Η συνάντησή τους είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Τζουλιάνι είχε δηλώσει πρόσφατα ότι τον «προσβάλλει» η παρουσία του Μαμντάνι στη φετινή τελετή.

Είχε προηγηθεί και αίτημα από άνδρα που έχασε τη σύζυγό του στις επιθέσεις να μην προσκληθεί ο Μαμντάνι, ώστε η 25η επέτειος να επικεντρωθεί «στη μνήμη, την ενότητα και την απερίφραστη απόρριψη της βίας και του εξτρεμισμού».

Ο Μαμντάνι, ο οποίος τον Ιανουάριο έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα παραστεί για να τιμήσει τα θύματα.

Την Παρασκευή, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν τελικά χειραψία στο ίδιο σημείο όπου, 25 χρόνια πριν, η πόλη είχε βρεθεί στο επίκεντρο της μεγαλύτερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία των ΗΠΑ.

A wonderful tribute to the victims of 9/11 by Sky Element Drones, 2,977 Lights over New York Harbor. One light for every life lost. pic.twitter.com/EMsnZz7jQE — Massimo (@Rainmaker1973) September 11, 2026

Τα δύο φώτα που επιστρέφουν στον ουρανό της Νέας Υόρκης

Το βράδυ, δύο τεράστιες δέσμες φωτός θα υψωθούν ξανά πάνω από το Μανχάταν.

Το «Tribute in Light», η εικαστική εγκατάσταση που αναπαριστά με δύο κάθετες φωτεινές δέσμες τους Δίδυμους Πύργους, επιστρέφει για την 25η επέτειο.

Παράλληλα, κτίρια και γέφυρες σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών φωτίζονται με μπλε χρώμα ως μέρος των εκδηλώσεων μνήμης.

Over New York Harbor, 2,977 drones formed light silhouettes of the World Trade Center’s Twin Towers. Each drone symbolized one of the victims of the September 11, 2001 attacks. The Sky Elements show took place two days before the 25th anniversary of the tragedy: the drone… pic.twitter.com/DGpLqkydo3 — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 10, 2026

25 χρόνια μετά, οι νεκροί εξακολουθούν να αυξάνονται

Η 25η επέτειος έχει και μία δεύτερη, πολύ πιο σκοτεινή διάσταση.

Μέσα στην εβδομάδα, η Νέα Υόρκη δημοσιοποίησε περισσότερες από 170.000 σελίδες εγγράφων που μέχρι σήμερα δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, σχετικά με την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

Σύμφωνα με το CNN, τα έγγραφα δείχνουν ότι αξιωματούχοι της πόλης γνώριζαν εκείνη την περίοδο πως οι συνθήκες γύρω από το Ground Zero ήταν επικίνδυνες.

Χιλιάδες διασώστες, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εργαζόμενοι και κάτοικοι έχουν έκτοτε διαγνωστεί με σοβαρές παθήσεις που συνδέονται με την έκθεση στη σκόνη και τα τοξικά υλικά.

Γι’ αυτό και, 25 χρόνια μετά, η επέτειος δεν αφορά πλέον μόνο εκείνους που σκοτώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Αφορά και όσους συνέχισαν να πεθαίνουν εξαιτίας εκείνης της ημέρας για χρόνια μετά.

Και ίσως αυτό να εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο γιατί, ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, οι καμπάνες εξακολουθούν να χτυπούν στη Νέα Υόρκη.