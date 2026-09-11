Μαζωνάκης: Ο γιατρός υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την επίμαχη ώρα – «Μπαινόβγαινε στο γραφείο της εξέτασης» λέει η γραμματέας του – ΒΙΝΤΕΟ

Ενώ η οικογένεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι που λειτουργούν το ιατρείο στο Κολωνάκι, καλούνται τη Δευτέρα να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο Τακτικό Ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φαίνεται να συνδέεται, όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό, με την εν εξελίξει ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε μεταβεί, μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οδό Καρνεάδου ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπέστη ανακοπή.

Σημειώνεται πως η ίδια η κατηγορούμενη φέρεται να έχει πει πως ο τραγουδιστής πήγε στο ιατρείο σε κακή οργανική κατάσταση. Εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο, η γιατρός θα πρέπει να εξηγήσει αν και γιατί προχώρησε στη διαδικασία, ενώ δεν θα έπρεπε να διενεργηθεί και γιατί δεν μερίμνησε ώστε να δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο ο Μαζωνάκης.

Από τις καταθέσεις ειδικών άλλωστε, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν μπορούσε να διενεργείται στον επίμαχο χώρο καθώς αρμόδια είναι τα νοσοκομεία και εξειδικευμένοι γιατροί.

Ήταν ή όχι παρών κατά τη διαδικασία ο γιατρός;

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι την επίμαχη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο και τον ειδοποίησαν για την εξέλιξη ενώ ήταν για φαγητό.

Όμως, πρόσωπο που ήταν στον χώρο δίνει άλλη εικόνα. Αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τη θεραπεία επί 45 λεπτά και ότι ο γιατρός μπαινόβγαινε στο δωμάτιο. Κάποια στιγμή άρχισαν να καλούν σε βοήθεια και τότε έτρεξε ο γιατρός και άρχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ. Πρόκειται για τη γραμματέα του ιατρείου, η οποία έδωσε κατάθεση και αναφέρει, σύμφωνα με το Mega LiveNews:

«Το ραντεβού για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον Γ. Μαζωνάκη είχε τεθεί από τη μία με μία και μισή. Ωστόσο, ήρθε στον χώρο των ιατρείων 15.30 περίπου. Όταν ήρθε, ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά. Μπήκε απευθείας στο γραφείο της 56χρονης.

Όταν ήρθε ο Μαζωνάκης ο γιατρός ήταν στο γραφείο του ενώ η νοσηλεύτρια ήταν στον χώρο του ιατρείου.

45 λεπτά περίπου αργότερα και αφού ο 58χρονος μπαινόβγαινε στο γραφείο της εξέτασης, μου ζήτησε να καλέσω το ΕΚΑΒ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε και την 8/9/2026 και ώρα 17.00 στο ιατρείο και χαρακτηριστικά παρατήρησα ότι ήταν πάλι λίγο αποπροσανατολισμένος. Μπήκε στο ιατρείο της γιατρού, παρέμεινε για καμιά ώρα περίπου και έφυγε».

Να σημειωθεί ότι μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οι πρώτες καταθέσεις που έδωσαν οι δύο γιατροί, δεν περιλαμβάνονται στην δικογραφία, καθώς τις έδωσαν υπό την ιδιότητα του μάρτυρα και τίθενται στο αρχείο.

Το ζευγάρι φαίνεται να ισχυρίζεται ότι τα επίμαχα μηχανήματα, είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 το ένα και εντός του 2026 το άλλο.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί ότι τα μηχανήματα είναι «παρανόμως εγκατεστημένα» στον χώρο των κατηγορουμένων και μεταξύ των αιτημάτων που υπέβαλε στον Ανακριτή είναι η κατάσχεσή τους και ο έλεγχός τους (δακτυλικά αποτυπώματα κλπ) ώστε να βρεθεί ποιοι τα χειρίζονταν. Ζητά επίσης άρση τηλεφωνικού απορρήτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έγινε στο ΕΚΑΒ, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς κ.ά.

«Η σύζυγός μου έχει γίνει ανεξέλεγκτη»

Ο 58χρονος γιατρός φέρεται να αποδίδει τις ενέργειες που εξετάζονται στη σύζυγό του, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση του.

«Η σύζυγός μου ενεργεί μόνη της. Έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Έχει απομακρυνθεί από τα ιατρικά κατεστημένα. Ουσιαστικά, αυτό λέει και εμφανίζεται κιόλας στα δικαστήρια πολύ άνετη».

Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει:

«Εγώ δεν έχω καμία, μα καμία σχέση. Εκείνη τα έκανε όλα. Εκείνη ήταν αυτή που, ουσιαστικά, εγώ δεν μπορούσα να την ελέγξω σε τίποτα».