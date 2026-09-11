Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη – ΙΣΑ: Πειθαρχικός έλεγχος και αίτημα για αναστολή άδειας των εμπλεκόμενων γιατρών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προχωρά σε σειρά θεσμικών ενεργειών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς με απόφαση του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, κινείται αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ στον χώρο όπου φέρεται να έγινε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία πρόκειται να κοινοποιηθεί σήμερα στους εμπλεκόμενους ιατρούς με δικαστικό επιμελητή.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι γιατροί καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών. Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφασίσει εάν συντρέχουν λόγοι επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα, το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφάσισε ομόφωνα τρεις βασικές ενέργειες:

την έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος των δύο ιατρών,

την κίνηση της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των

εμπλεκομένων, με βάση την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα,

την παράσταση του ΙΣΑ προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την ποινική διαδικασία, καθώς, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ενέργειες που προσβάλλουν το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος και την υπόληψη του ιατρικού κόσμου.

«Ο ΙΣΑ συνεχίζει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης