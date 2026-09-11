Δάφνη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας καταδίωξε και συνέλαβε δύο ανήλικους για ληστεία

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 17 ετών, προχώρησε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στη Δάφνη, όταν τους εντόπισε να διαφεύγουν μετά τη ληστεία σε βάρος γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν πεζή γυναίκα και της αφαίρεσαν με τη χρήση βίας χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στον λαιμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από την πτώση της στο έδαφος.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινό σημείο, άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και ακολούθησε τους δύο ανήλικους, τους οποίους ακινητοποίησε. Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης – Υμηττού.

Από την προανάκριση που ακολούθησε, εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο περιπτώσεις ληστειών, για τις οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν έναν 14χρονο και έναν 13χρονο, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, και τους αφαίρεσαν με τη βία χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.