Καρδίτσα: 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι

Ένας 40χρονος άντρας ελληνικής καταγωγής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδίτσας, μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ως αιτία του θανάτου

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Αρδευτικό κανάλι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 40χρονος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδίτσας.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή, με 4 πυροσβέστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση.
  • Ο άντρας εντοπίστηκε στην περιοχή του παλαιού οικισμού των Ρομά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα.

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Ένας άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του απο αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδίτσας. Πρόκειται για 40χρονο, ελληνικής καταγωγής, όπως γίνεται γνωστό από την πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε εντός αρδευτικού καναλιού με χαμηλή στάθμη νερου. Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το karditsalive, ο άντρας εντοπίστηκε στο κανάλι στην περιοχή του παλαιού οικισμού των Ρομά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ί9σως χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα.

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