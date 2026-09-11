«Παγωμένο» στον χρόνο: Σεισμός διέκοψε ιερό γεύμα και τελετή στον Κάτω Κόσμο πριν από 1.700 χρόνια

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στον αρχαίο οικισμό του Αρτεζιάν, στο Βασίλειο του Βοσπόρου, έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό τελετουργικό τοπίο.

Εκεί, προσφορές τοποθετούνταν σκόπιμα βαθιά μέσα στη γη, αγγεία αναποδογυρίζονταν προς τιμήν χθόνιων θεοτήτων, ενώ ένας ισχυρός σεισμός φαίνεται πως διέκοψε απότομα την προετοιμασία φαγητού μέσα σε ένα παρακείμενο ιερό κτίριο, πριν από περίπου 1.700 χρόνια.

Οι ανακαλύψεις αυτές ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 2024 και 2025 στο νότιο τέμενος –δηλαδή στον ιερό περίβολο– του Αρτεζιάν, στη χερσόνησο Κερτς της Κριμαίας.

Ο αρχαιολόγος Nikolai Vinokurov από το Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας περιγράφει αναλυτικά τα ευρήματα σε μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στον τόμο του 2026 του Drevnosti Bospora, μιας διεθνούς αρχαιολογικής επετηρίδας που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Η περιοχή που ανασκάφθηκε πρόσφατα βρίσκεται κοντά στα ερείπια ενός ιερού που συνδέεται με τον Δία Γενάρχη και τον Δία Σωτήρα. Ένα αναπάντεχο αρχαιολογικό εύρημα έρχεται να μας ταξιδέψει 1.700 χρόνια πίσω στο παρελθόν, «παγώνοντας» στον χρόνο μια στιγμή αρχαίας κατάνυξης και τρόμου.

Σαν μια άλλη Πομπηία, το ιερό συγκρότημα του Αρτεζιάν στο Βασίλειο του Βοσπόρου αποκαλύπτει τα μυστικά του, φέρνοντας στο φως τις τελευταίες στιγμές μιας μυστηριακής τελετής που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Μυστήρια του Κάτω Κόσμου στα έγκατα της Κριμαίας

Οι πρόσφατες ανασκαφές στη χερσόνησο της Κριμαίας αποκάλυψαν ένα εντυπωσιακό τελετουργικό τοπίο, αφιερωμένο σε χθόνιες θεότητες του Κάτω Κόσμου. Εκεί που οι πιστοί ετοίμαζαν ένα ιερό γεύμα και τοποθετούσαν τις πολύτιμες προσφορές τους βαθιά μέσα στη γη, ο χρόνος σταμάτησε απότομα.

Ένας ισχυρός, καταστροφικός σεισμός χτύπησε την περιοχή, θάβοντας τις θυσίες και τα σκεύη κάτω από τα ερείπια και αφήνοντας πίσω του μια ανέπαφη μαρτυρία για το πώς η οργή της φύσης διέκοψε τη λατρεία των θεών.

Μυστικές θυσίες στα έγκατα της Γης: Οι προσφορές στον τελετουργικό λάκκο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι ο Λάκκος 837, ένα ασυνήθιστο όρυγμα σε σχήμα καμπάνας με βάθος περίπου 4,12 μέτρα. Φαίνεται ότι αρχικά είχε διαφορετική χρήση, προτού μετατραπεί σε «βόθρο» (bothros), έναν λάκκο δηλαδή που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τελετουργικές προσφορές.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στο εσωτερικό του αρκετά διαφορετικά στρώματα προσφορών, γεγονός που μαρτυρά ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν κατ’ επανάληψη και δεν γεμίστηκε κατά τη διάρκεια μιας και μόνο τελετής. Ακέραια πήλινα αγγεία είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά σε διάφορα βάθη, πολλά από τα οποία ήταν αναποδογυρισμένα.

Ο Βινοκούροφ συνδέει αυτή την επαναλαμβανόμενη αναστροφή των σκευών με θρησκευτικές πρακτικές που απευθύνονταν σε χθόνιους θεούς — θεϊκές δυνάμεις που σχετίζονταν με τη γη και τον Κάτω Κόσμο. Αυτή η ανάλογη τελετουργική μεταχείριση αντικειμένων αποτελούσε ήδη μέρος των τοπικών θρησκευτικών εθίμων κατά τους πρώτους αιώνες μ.Χ.

Οι προσφορές δεν περιορίζονταν μόνο σε κεραμικά. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν ρεαλιστικά σμιλεμένο φαλλό από ψαμμίτη μήκους 72 χιλιοστών, οκτώ κυκλικά πιόνια κομμένα από τοιχώματα αμφορέων, ένα σιδερένιο μαχαίρι, κοσμήματα και άλλα μικροαντικείμενα.

Τα δείγματα ιζημάτων περιείχαν επίσης απανθρακωμένους κόκκους σιταριού και κριθαριού, καθώς και υπολείμματα καλλιεργήσιμων σταφυλιών· μάλιστα, αρκετά κουκούτσια σταφυλιού συλλέχθηκαν απευθείας μέσα από ένα μεγάλο μπολ με κόκκινη επίχριση. Η μελέτη εξετάζει με προσοχή την πιθανότητα ορισμένα από αυτά τα φυτικά υπολείμματα να αποτελούσαν μέρος των προσφορών.

Φαλλοί, κοσμήματα και καρποί: Τα πολύτιμα δώρα των πιστών στο υπέδαφος

Ένας γειτονικός τελετουργικός λάκκος έκρυβε ένα ακόμη πιο παράξενο αντικείμενο. Κατασκευασμένο από τον αστράγαλο ενός αλόγου, μοιάζει με τον στυλιζαρισμένο κορμό ενός ζώου –ίσως κάπρου ή χοίρου– και φέρει ένα διχτυωτό μοτίβο με δύο στρογγυλά «μάτια» βαμμένα με έντονη μπλε χρωστική ουσία. Ο Βινοκούροφ υποθέτει ότι μπορεί να χρησίμευε ως προσφορά και επισημαίνει ότι κανένα παρόμοιο βαμμένο αντικείμενο δεν είχε βρεθεί ποτέ στο παρελθόν στο Αρτεζιάν.

Η στιγμή που η γη σείστηκε: Όταν ο Εγκέλαδος «πάγωσε» το ιερό δείπνο

Πάνω και γύρω από τους παλαιότερους τελετουργικούς λάκκους, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια μεταγενέστερη φάση δραστηριότητας, η οποία επικεντρωνόταν σε ένα μικρό κτίριο εξοπλισμένο με δύο βωμούς και έναν ασυνήθιστο διώροφο κλίβανο. Ο Βινοκούροφ θεωρεί πιθανό το κτίριο αυτό να λειτουργούσε ως ιερό, με τον κλίβανο να χρησιμοποιείται για την προετοιμασία φαγητού για τους παρευρισκόμενους ή τους συμμετέχοντες στις τελετές των ιερών δείπνων.

Ο ίδιος ο κλίβανος είχε μια ιδιαίτερη κατασκευή. Αντί για τα πιο συνηθισμένα κάθετα στηρίγματα κάτω από την άνω επιφάνειά του, ένα τμήμα της πλατφόρμας μαγειρέματος στηριζόταν σε έναν κοίλο, κωνικό πήλινο στύλο.

Η μελέτη επισημαίνει ότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμη κανένα κοντινό αρχιτεκτονικό παράλληλο για αυτό το χαρακτηριστικό. Και τότε, χτύπησε ο σεισμός. Ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός, το οποίο χρονολογείται σε ένα ευρύ πλαίσιο μεταξύ 255 και 269/275 μ.Χ., προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο, στους βωμούς και στον κλίβανο.

Τμήμα της κατασκευής μαγειρέματος κατέρρευσε μέσα στον παλαιότερο τελετουργικό λάκκο που βρισκόταν από κάτω, παρασύροντας μαζί του και τα μαγειρικά σκεύη. Αρκετά αγγεία διατηρούσαν ακόμα στο εσωτερικό τους απανθρακωμένη οργανική ύλη, η οποία πιθανότατα αποτελεί κατάλοιπο καμένου χυλού ή κάποιου άλλου έτοιμου φαγητού.

Ο Βινοκούροφ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σεισμός χτύπησε την ώρα που προετοιμαζόταν ένα γεύμα, κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η καταστροφή άφησε το σημάδι της και στις τελετουργικές εγκαταστάσεις.

Ένας ασβεστολιθικός βωμός που χρησιμοποιούνταν για σπονδές σκίστηκε στα δύο από μια σεισμική ρωγμή, ενώ ένας άλλος βωμός, χτισμένος από πλιθιά, διέσωσε στοιχεία που μαρτυρούν την επανάληψη τελετουργιών.

Το ασβεστολιθικό του κάλυμμα είχε καλυφθεί με στρώμα πηλού τουλάχιστον επτά φορές, και κάθε διαδοχική επιφάνεια έφερε ίχνη καύσης. Αντί να αποδώσει μια σταθερή συμβολική σημασία στον αριθμό επτά, η μελέτη υποδηλώνει ότι αυτά τα στρώματα αντιπροσωπεύουν διαδοχικές φάσεις τελετουργικής χρήσης.

Το ιερό τοπίο που «επιβίωσε» μετά την καταστροφή του Ναού του Δία

Τα νεοανακαλυφθέντα στοιχεία ανήκαν σε ένα πολύ παλαιότερο ιερό τοπίο. Το νότιο τέμενος του Αρτεζιάν περιλάμβανε παλαιότερα έναν δωρικό ναό αφιερωμένο στον Δία Γενάρχη και Σωτήρα, με κατασκευαστικές φάσεις που συνδέονται με τις περιόδους του Μιθριδάτη ΣΤ’ του Ευπάτορος και του γιου του, Φαρνάκη.

Το ιερό πέρασε από αλλεπάλληλες φάσεις καταστροφής και ανοικοδόμησης, και η ακριβής μεταγενέστερη ιστορία του παραμένει περίπλοκη. Αυτό που δείχνουν πιο καθαρά οι νέες ανασκαφές είναι ότι η ιερή σημασία αυτού του τμήματος του Αρτεζιάν επιβίωσε από σημαντικές αρχιτεκτονικές αλλαγές.

Μεταγενέστεροι λάκκοι θυσιών περιείχαν θραύσματα ενός μεγάλου μαρμάρινου αγάλματος του Δία, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του κορμού και του κεφαλιού του, μαζί με κεφάλια αλόγων, αιγών, χοίρων και προβάτων. Επίσης, ειδώλια από τερακότα, λυχνάρια, νομίσματα, μαγικά γκράφιτι και άλλα αντικείμενα είχαν εναποτεθεί σε τελετουργικά πλαίσια.

Ακόμη και μετά την καταστροφή του Ναού του Δία Γενάρχη και Σωτήρα, οι βωμοί, οι τελετουργικοί τάφροι, τα αναθήματα και οι ενδείξεις τελετουργιών φωτιάς συνέχισαν να χαρακτηρίζουν τη νότια ζώνη ως ιερή.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητές δεν βλέπουν τις ανακαλύψεις των ετών 2024–2025 ως μια μεμονωμένη τελετουργική εγκατάσταση, αλλά ως ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά θρησκευτική ζωή της περιοχής.

Ο σεισμός διέσωσε μια ασυνήθιστα ζωντανή στιγμή μέσα σε αυτή την ιστορία: Σκεύη να πέφτουν από έναν κλίβανο την ώρα που το φαγητό ακόμα ετοιμαζόταν. Ωστόσο, η βαθύτερη ιστορία του Αρτεζιάν κρύβεται κάτω από το ερειπωμένο κτίριο, σε έναν λάκκο βάθους τεσσάρων μέτρων, όπου γενιές ολόκληρες είχαν ήδη εναποθέσει τις προσφορές τους με κατεύθυνση προς τον Κάτω Κόσμο.