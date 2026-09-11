Στα… ίχνη του Ομήρου: Αποκαλύφθηκε αγορά ηλικίας 2.800 ετών στην ιστορική Τροία

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Η μυθική πόλη που ύμνησε ο Όμηρος και έγινε σύμβολο του επικού αρχαίου κόσμου συνεχίζει, χιλιάδες χρόνια μετά, να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστορίας.

Η αρχαιολογική σκαπάνη στην ιστορική Τροία έφερε στο φως ακόμη ένα σπουδαίο εύρημα, αποδεικνύοντας ότι το υπέδαφός της κρύβει ακόμα ανεξερεύνητα μυστικά.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή του Τσανάκκαλε αποκάλυψαν μια αρχαία αγορά ηλικίας 2.800 ετών.

Το εύρημα αυτό προσφέρει ένα πολύτιμο «παράθυρο» στο παρελθόν, ρίχνοντας νέο φως στη γεμάτη ανατροπές ιστορία 5.000 χρόνων μιας πόλης που ισοπεδώθηκε και ξαναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες πολέμων, καταστροφικών πυρκαγιών και ισχυρών σεισμών.

Οι ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Τροίας, στη βορειοδυτική επαρχία Τσανάκκαλε της Τουρκίας, φέρνουν στο φως μια αγορά 2.800 ετών, ρίχνοντας νέο φως στην ιστορία 5.000 χρόνων μιας πόλης που σημαδεύτηκε από πολέμους, πυρκαγιές και σεισμούς, οι οποίοι την κατέστρεφαν και την ανοικοδομούσαν επανειλημμένα.

Η Τροία πρωταγωνιστεί στην «Ιλιάδα» του Ομήρου, η οποία αφηγείται έναν πόλεμο διάρκειας 20 ετών.

Ο καθηγητής Ρεϊχάν Κορπέ (Reyhan Körpe), αναπληρωτής επικεφαλής των ανασκαφών της Τροίας, δήλωσε ότι οι αρχαιολόγοι εργάζονται από το 2014 για να κατανοήσουν τη σύνδεση ανάμεσα στην Τροία της Εποχής του Χαλκού και το Ίλιον της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Τροίας, ο οποίος ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1998, φιλοξενεί έναν πολιτισμό που χρονολογείται πριν από 5.000 χρόνια και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από την Ανατολική Ασία.

Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ρουστέμ Ασλάν (Rüstem Aslan), επικεφαλής της Επιτροπής Ανασκαφών της Τροίας.

Οι εργασίες διεξάγονται με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συντονισμό με το Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart του Τσανάκκαλε.

Στα άδυτα της αρχαιότερης αγοράς της Τροίας

Ο Κορπέ, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart του Τσανάκκαλε, δήλωσε ότι η περιοχή της ανασκαφής βρίσκεται μπροστά από τη νότια πύλη της Τροίας VI.

«Πρόκειται για την περιοχή μπροστά από τη νότια πύλη που ανήκει στην Τροία VI. Από το 2014, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στην Τροία της Εποχής του Χαλκού και το Ίλιον της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου», ανέφερε.

Ο Κορπέ πρόσθεσε ότι οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως η συγκεκριμένη τοποθεσία λειτουργούσε ως εμπορικός χώρος, δηλαδή ως αγορά, κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Μετά την εγκατάλειψη της Τροίας, ο χώρος ζωντάνεψε ξανά από αποίκους που έφτασαν εκεί περίπου 80 με 90 χρόνια αργότερα.

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η περιοχή την οποία ανασκάπτουμε είναι η αρχαιότερη αγορά της Τροίας», δήλωσε ο ίδιος.

Τα κατάλοιπα που ήρθαν στο φως στον αρχαιολογικό χώρο δείχνουν ότι ορισμένα τμήματα των τειχών της Τροίας VI επαναχρησιμοποιήθηκαν κατά την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο, με σπίτια να χτίζονται πάνω σε αυτά.

Με άλλα λόγια, όπως εξήγησε ο Κορπέ, ο εμπορικός χώρος της Τροίας της Εποχής του Χαλκού συνέχισε να λειτουργεί ως αγορά για τους ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν εκεί αργότερα.

«Οι ανασκαφές σε αυτή την περιοχή θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, καθώς θα προσπαθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη σύνδεση», κατέληξε.

Από την ομηρική Τροία στο ιστορικό Ίλιον: Η αιώνια πόλη

Ο Κορπέ ανέφερε ότι πολλά τμήματα της Τροίας υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που είχε ξεκινήσει ο Ερρίκος Σλήμαν (Heinrich Schliemann).

Σύμφωνα με τον Κορπέ, από το 2014 οι αρχαιολόγοι πραγματοποιούν πιο λεπτομερείς ανασκαφές σε μια μικρότερη έκταση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, έφεραν στο φως έναν λιθόστρωτο δρόμο και μια είσοδο που οδηγεί από την κάτω πόλη προς τη νότια πύλη, καθώς και την αγορά.

Παράλληλα, οι ανασκαφές αποκάλυψαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ανήκουν στην αγορά, μαζί με αμφορείς και άλλα θραύσματα κεραμικής που χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.

«Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η Τροία δεν εγκαταλείφθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την Εποχή του Χαλκού», δήλωσε ο Κορπέ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι νεοαφιχθέντες μετανάστες φαίνεται πως εγκαταστάθηκαν στην περιοχή περίπου 80 με 90 χρόνια αργότερα, χτίζοντας σπίτια πάνω σε προγενέστερα κατάλοιπα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πάνω στα παλιά τείχη.

Οι έποικοι ονόμασαν τον νέο τους οικισμό Ίλιο, ή Ίλιον, σε μια τοποθεσία που προηγουμένως τους ήταν γνωστή ως «Βιλούσα» (Wilusa).

«Με μια έννοια, εξασφάλισαν ότι η Τροία συνέχισε να ζει ως Ίλιον», κατέληξε.