Άγρια συμπλοκή στους δρόμους του Κορυδαλλού: Ο καβγάς μεταξύ οδηγών κατέληξε σε καταδίωξη – Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές

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Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Πέμπτης (10/9).

Εκεί προκλήθηκε ένταση μεταξύ των οδηγών ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας. Ο ένας από τους δύο ακολούθησε το άλλο όχημα και συναντήθηκαν ξανά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου συνεχίστηκε ο καβγάς χωρίς χειροδικίες.

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά όμως η κατάσταση ξέφυγε. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας «έκλεισε» το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει πάνω της και να καταλήξει σε κολώνα και ταυτόχρονα τραυμάτισε τον αναβάτη. Ακολούθησε συμπλοκή με τους συνεπιβάτες και έφτασε και μια δεύτερη μηχανή, με γνωστό άτομα του οδηγού της πρώτης μοτοσικλέτας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ακόμα δεν έχει καταλήξει στο τι ακριβώς συνέβη, πέρα από τον καβγά των οδηγών, ενώ έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: