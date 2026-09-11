Άγρια συμπλοκή στους δρόμους του Κορυδαλλού: Ο καβγάς μεταξύ οδηγών κατέληξε σε καταδίωξη – Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στον Κορυδαλλό το βράδυ της Πέμπτης, μεταξύ οδηγών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, η οποία εξελίχθηκε σε καταδίωξη με αποτέλεσμα έναν τραυματία και πέντε προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Πέμπτης (10/9), μετά από ένταση μεταξύ των οδηγών ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας.
  • Ο καβγάς εξελίχθηκε σε καταδίωξη, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να «κλείνει» το αυτοκίνητο, το οποίο προσέκρουσε πάνω της και κατέληξε σε κολώνα, τραυματίζοντας τον αναβάτη.
  • Ακολούθησε συμπλοκή με τους συνεπιβάτες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές, χωρίς να έχει καταλήξει ακόμα στο τι ακριβώς συνέβη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Πέμπτης (10/9).

Εκεί προκλήθηκε ένταση μεταξύ των οδηγών ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας. Ο ένας από τους δύο ακολούθησε το άλλο όχημα και συναντήθηκαν ξανά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου συνεχίστηκε ο καβγάς χωρίς χειροδικίες.

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά όμως η κατάσταση ξέφυγε. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας «έκλεισε» το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει πάνω της και να καταλήξει σε κολώνα και ταυτόχρονα τραυμάτισε τον αναβάτη. Ακολούθησε συμπλοκή με τους συνεπιβάτες και έφτασε και μια δεύτερη μηχανή, με γνωστό άτομα του οδηγού της πρώτης μοτοσικλέτας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ακόμα δεν έχει καταλήξει στο τι ακριβώς συνέβη, πέρα από τον καβγά των οδηγών, ενώ έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

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