Επιστροφή στα θρανία: Σήμερα ο αγιασμός, τη Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα

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Στα σχολεία επιστρέφουν σήμερα, Παρασκευή, οι μαθητές και οι μαθήτριες νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Η πρώτη ημέρα θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία του σχολείου και το πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Παράλληλα, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα βρεθεί σήμερα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.

Η υπουργός θα επισκεφθεί σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, μεταξύ των οποίων δύο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ένα Επαγγελματικό Λύκειο και ένα Εσπερινό Γενικό Λύκειο.

Η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, όταν οι μαθητές θα περάσουν πλέον στο πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων.

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, στην ενημέρωση μαθητών και γονέων και στην προετοιμασία των σχολείων για την επιστροφή στην καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία.

Οι αλλαγές της νέας σχολικής χρονιάς

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στα σχολεία τοποθετούνται επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με συνολικά 29.948 προσλήψεις. Η δεύτερη φάση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Από τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά για πρώτη φορά η εφαρμογή του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πρόκειται για τα Πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγίων Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου και Ηρακλείου Κρήτης, το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και τα Μουσικά Σχολεία Αθήνας, Παλλήνης και Βόλου και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα.

Κατά το σχολικό έτος 2026-2027 προβλέπεται επίσης η εφαρμογή 51 νέων ή επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών. Παράλληλα, εισάγεται το μάθημα της Ηθικής από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Παράλληλα, μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής εξέτασης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου διευρύνεται τη φετινή σχολική χρονιά, η οποία είναι η τρίτη κατά την οποία λειτουργεί. Τα μαθήματα θα απευθύνονται πλέον και στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, πέρα από εκείνους της Γ΄ Λυκείου.

Υποδομές και ψηφιακές δράσεις

Στον τομέα των σχολικών υποδομών, 238 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, μέσα στη σχολική χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και η λειτουργία και αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών.

Τέλος, μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά, είναι η ανάπτυξη του EduPlan.AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της στελέχωσης στην Εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, προκειμένου να προχωρεί σε εκτιμήσεις.