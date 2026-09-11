25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα στο Σημείο Μηδέν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Είκοσι πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να τιμά τη μνήμη των θυμάτων σε μια επέτειο που συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και νέες αποκαλύψεις για τις μακροχρόνιες συνέπειες της καταστροφής.

Η κεντρική τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθούν έξι μονόλεπτες σιγές, στις ώρες κατά τις οποίες τα αεροσκάφη έπληξαν τους Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο, συνετρίβη η πτήση 93 στην Πενσυλβάνια και κατέρρευσαν οι δύο Πύργοι.

Για πρώτη φορά φέτος θα τηρηθεί και έβδομη περίοδος σιγής, στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν αργότερα τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.

A final look at the World Trade Center, just after midnight on Sept. 11, 2001, from New York affiliate WABC’s sign-off of their Sept. 10 news broadcast. pic.twitter.com/5FaGgdyqlN — ABC News (@ABC) September 11, 2026

Οι εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη τελετή στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο Σημείο Μηδέν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Ακολούθως, η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και η χορωδία μουσικού συγκροτήματος του Στρατού των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν ειδική συναυλία στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόναλντ Ο. Πέρελμαν.

Μετά τη δύση του ηλίου θα επιστρέψει το «Tribute in Light», με τις δύο κάθετες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους Δίδυμους Πύργους. Παράλληλα, εμβληματικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το Empire State Building, το One World Observatory και το Rockefeller Center, καθώς και εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια JFK και LaGuardia, θα φωτιστούν με μπλε χρώμα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στο Κάτω Μανχάταν. Η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου θα είναι περισσότερες σε σχέση με προηγούμενες επετείους, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη απειλή κατά της πόλης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν η αστυνομία της Νέας Υόρκης, ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες, καθώς και μονάδες αντιτρομοκρατίας και εξειδικευμένες ομάδες. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Περίμετρος ασφαλείας θα στηθεί γύρω από το Μνημείο, ενώ από τις 06:00 θα ισχύσουν εκτεταμένοι κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο Κάτω Μανχάταν.

Almost 25 years on from September 11, 2001, a drone display using 2,977 drones has recreated the Twin Towers, each representing a life lost in the attacks. Read more about the history of 9/11: https://t.co/aXosbHA2rL pic.twitter.com/e3LljSqx0E — BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2026

Παρουσίες και πολιτική εκπροσώπηση

Στην τελετή θα παραστούν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, και η κυβερνήτης της πολιτείας, Κάθι Χόκουλ. Την κυβέρνηση Τραμπ θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βρεθεί στο Σημείο Μηδέν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, όπου θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή τελετή μνήμης.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία που συνδέονται με τις επιθέσεις: στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβη η πτήση 93.

Νέα στοιχεία για την επόμενη ημέρα

Η 25η επέτειος συνοδεύεται και από τη δημοσιοποίηση περισσότερων από 170.000 σελίδων δημοτικών αρχείων σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τη σκόνη και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που ακολούθησαν την κατάρρευση των Πύργων.

Τα έγγραφα επαναφέρουν ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι δημοτικές αρχές σχετικά με την παρουσία αμιάντου και άλλων επικίνδυνων ρύπων, καθώς και για το πόσο γρήγορα ενημερώθηκαν εργαζόμενοι, κάτοικοι και διασώστες για τους κινδύνους.

Ο δήμαρχος Μαμντάνι παρουσιάζει τη δημοσιοποίηση των αρχείων ως κίνηση διαφάνειας και λογοδοσίας. Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων συνδέεται πλέον όχι μόνο με την ημέρα των επιθέσεων, αλλά και με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων.

This September 11 marks 25 years since our nation was forever changed. For a quarter century, Tribute in Light has served as a powerful symbol of remembrance, illuminating the New York City skyline in honor of the nearly 3,000 people whose lives were lost. This year, for the… pic.twitter.com/5eGpxO8LI8 — 9/11 Memorial & Museum (@Sept11Memorial) September 9, 2026

2.977 drones για κάθε νεκρό

Στο μεταξύ χθες, ένα εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα συγκινητικό drone show φώτισε τον ουρανό πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμή των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το καλλιτεχνικό έργο για την 25η επέτειο της τραγωδίας, με τίτλο «2.977 Lights Over New York Harbor» («2.977 Φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης»), περιλάμβανε 2.977 φώτα, δηλαδή drones, ένα για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Τα drones σχημάτισαν το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα.