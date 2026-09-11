Στενό του Ορμούζ: Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων (ΦΩΤΟ)

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Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, τις οποίες εξέτασε την Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), καταγράφουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Εικόνα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, που ελήφθη την Τετάρτη, δείχνει καφέ κηλίδες στην επιφάνεια της θάλασσας, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, ανατολικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, το οποίο η Τεχεράνη ελέγχει αυστηρά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νεότερη δορυφορική εικόνα, που ελήφθη την Πέμπτη από την ίδια υπηρεσία, φαίνεται να δείχνει ότι τα σκούρα, ελικοειδή ίχνη στην επιφάνεια του νερού έχουν διευρυνθεί.

Με βάση την ανάλυση των εικόνων και τις εκτιμήσεις ερευνητών και ειδικών που μίλησαν στο AFP, τα ίχνη ενδέχεται να συνδέονται με διαρροές καυσίμων. Η περιοχή είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη, καθώς περιλαμβάνει κοραλλιογενείς υφάλους και υγροτόπους που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο Ραμσάρ, ο οποίος αφορά υγροτόπους διεθνούς σημασίας.

Δεν έχει, μέχρι στιγμής, επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η ακριβής προέλευση των ιχνών που καταγράφονται στις δορυφορικές εικόνες.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες από μόνες τους δεν αρκούν για να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό βεβαιότητας η παρουσία υδρογονανθράκων και η ακριβής προέλευσή τους. Όμως «ισχυρές ενδείξεις» αφήνουν να εννοηθεί πως πρόκειται για «μόλυνση» πιθανόν προερχόμενη από «πλοία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βενσάν Κερμπόλ, υπεύθυνος για την δορυφορική παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών στη γαλλική εταιρεία CLS.

Οι εικόνες δείχνουν «πιθανότατα πετρελαιοκηλίδες», σημείωσε επίσης ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος (CEOBS), μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τη Βρετανία.

🔍Satellite imagery shows a vessel near Abu Musa Island with what appears to be an oil slick extending approximately 30 km across the surrounding waters. The cause of the slick is unconfirmed. Explore and Compare: https://t.co/3EgDrUIjHs#StraitofHormuz #IranWar #MiddleEast pic.twitter.com/8cELV3bHbB — Soar (@SoarAtlas) September 10, 2026

Η εκτίμησή του βασίζεται στην όψη, τη μορφολογία και τη διασπορά τους, καθώς και στην απουσία ενδείξεων για εξάπλωση φυτοπλαγκτόν ή άλγης, εξήγησε.

Η SkyTruth, αμερικανική εταιρεία παρακολούθησης του περιβάλλοντος, εκτίμησε επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για υδρογονάνθρακες.

Αν πρόκειται για καύσιμα «ορισμένης πτητικότητας», οι κηλίδες αυτές θα μπορούσαν «να εξατμιστούν σε τρεις ως τέσσερις ημέρες», σύμφωνα με τον Κερμπόλ, αν πρόκειται όμως για πετρέλαιο, πολύ πιο πυκνό, θα παραμείνουν πολύ περισσότερο.

Δυο από τα ίχνη μοιάζουν να αρχίζουν από τα σημεία όπου είχαν εκπέμψει τα τελευταία σήματα εντοπισμού θέσης τα δεξαμενόπλοια Riesco και Kylo προτού βυθιστούν, αντίστοιχα την 8η και την 5η Σεπτεμβρίου.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια την 8η Σεπτεμβρίου, τα τέσσερα από τα οποία βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ανάμεσα στα σκάφη που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ ήταν το Riesco, δεξαμενόπλοιο μήκους 240 μέτρων, που βυθίστηκε αφού πήρε φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

M/T Riesco sinks in the Gulf of Oman, Sept. 8, after being destroyed by CENTCOM forces in response to attempted IRGC attacks on a U.S. Navy warship. pic.twitter.com/EkmG8uyMT9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

«Λαμβανομένων υπόψη της τοποθεσίας και της χρονικής ακολουθίας» των γεγονότων, το Riesco «πιθανόν» είναι μια από τις πηγές της μόλυνσης, σύμφωνα με τον κ. Μόρλαντ του CEOBS.

Το τελευταίο σήμα για τη θέση του πλοίου που είναι διαθέσιμο στον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της ναυτιλίας MarineTraffic εστάλη την Τετάρτη στη 01:00 (ώρα Ελλάδας), ακριβώς στο σημείο όπου ξεκινά η πετρελαιοκηλίδα που βρίσκεται πιο κοντά στις ακτές.