ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος της Κατάιμπ Χεζμπολάχ και των δικτύων χρηματοδότησής της

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Μέτρα κατά της Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μιας από τις ισχυρότερες φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις του Ιράκ, καθώς και κατά των οικονομικών δικτύων που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τη στηρίζουν, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι κυρώσεις εντάσσονται στην επιχείρηση «Economic Outcast» και στοχεύουν τα δίκτυα που, κατά τις αμερικανικές αρχές, χρηματοδοτούν την περιφερειακή δράση του Ιράν.

⚡️🇺🇸🇮🇶🇱🇧🇮🇷 — The US Department of the Treasury’s OFAC took action under Operation Economic Outcast against networks supporting Kata’ib Hezbollah and Hezbollah, announced an enforcement action against an individual for providing services to companies in Iran, and updated its Iran… pic.twitter.com/JuYppkOmAk — MaxOsint Intel (@maxosintintel) September 10, 2026

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την οργάνωση ότι συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και απειλεί την ασφάλεια του Ιράκ, αμερικανικού προσωπικού και διπλωματικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ, έχει απορρίψει την έκκληση της ιρακινής κυβέρνησης για αφοπλισμό των παραστρατιωτικών οργανώσεων, δηλώνοντας ότι θα διατηρήσει τον οπλισμό της.