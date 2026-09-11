ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος της Κατάιμπ Χεζμπολάχ και των δικτύων χρηματοδότησής της

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη λήψη μέτρων κατά της Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μιας ισχυρής φιλοϊρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης του Ιράκ, καθώς και κατά των οικονομικών δικτύων που τη στηρίζουν, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast». Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την οργάνωση για αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και απειλή της ασφάλειας του Ιράκ, του αμερικανικού προσωπικού και των ενεργειακών ροών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μέτρα κατά της Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μιας από τις ισχυρότερες φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις του Ιράκ, και των δικτύων χρηματοδότησής της.
  • Οι κυρώσεις, που εντάσσονται στην επιχείρηση «Economic Outcast», στοχεύουν δίκτυα που, κατά τις αμερικανικές αρχές, χρηματοδοτούν την περιφερειακή δράση του Ιράν. Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την οργάνωση ότι συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.
  • Η Κατάιμπ Χεζμπολάχ έχει απορρίψει την έκκληση της ιρακινής κυβέρνησης για αφοπλισμό των παραστρατιωτικών οργανώσεων, δηλώνοντας ότι θα διατηρήσει τον οπλισμό της.

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Μέτρα κατά της Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μιας από τις ισχυρότερες φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις του Ιράκ, καθώς και κατά των οικονομικών δικτύων που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τη στηρίζουν, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι κυρώσεις εντάσσονται στην επιχείρηση «Economic Outcast» και στοχεύουν τα δίκτυα που, κατά τις αμερικανικές αρχές, χρηματοδοτούν την περιφερειακή δράση του Ιράν.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την οργάνωση ότι συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και απειλεί την ασφάλεια του Ιράκ, αμερικανικού προσωπικού και διπλωματικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ, έχει απορρίψει την έκκληση της ιρακινής κυβέρνησης για αφοπλισμό των παραστρατιωτικών οργανώσεων, δηλώνοντας ότι θα διατηρήσει τον οπλισμό της.

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