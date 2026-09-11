UKMTO: Δύο πλοία επλήγησαν από άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν

Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε περιστατικό περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμένα Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Τέσσερα άγνωστα βλήματα φέρεται να έπληξαν τα πλοία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη και οι πληροφορίες υπό διερεύνηση.

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UKMTO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε περιστατικό ανοιχτά του Ομάν, όταν τέσσερα άγνωστα βλήματα φέρεται να τα έπληξαν.
  • Ως αποτέλεσμα, πυρκαγιά ξέσπασε στο ένα πλοίο, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 6 ναυτικά μίλια βόρεια της θέσης του πλοίου που ανέφερε το συμβάν, με τις πληροφορίες να παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε περιστατικό περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμένα Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, τέσσερα άγνωστα βλήματα φέρεται να έπληξαν δύο πλοία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ένα. Η κατάσταση του δεύτερου πλοίου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 6 ναυτικά μίλια βόρεια της θέσης του πλοίου που ανέφερε το συμβάν.

Οι πληροφορίες παραμένουν υπό διερεύνηση.

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