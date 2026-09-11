UKMTO: Δύο πλοία επλήγησαν από άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν

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Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε περιστατικό περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμένα Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, τέσσερα άγνωστα βλήματα φέρεται να έπληξαν δύο πλοία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ένα. Η κατάσταση του δεύτερου πλοίου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 6 ναυτικά μίλια βόρεια της θέσης του πλοίου που ανέφερε το συμβάν.

Οι πληροφορίες παραμένουν υπό διερεύνηση.