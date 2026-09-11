Λίβανος: Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην επαρχία της Τύρου – Καταστράφηκε ολοσχερώς κατοικία

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Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε κατοικία στην περιοχή μεταξύ των χωριών Χάρις και Χαντάθα, στην επαρχία της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Από το πλήγμα η κατοικία, η οποία ανήκε σε τοπική οικογένεια, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε κάνει γνωστό ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: Al Jazeera