Βραζιλία: Οριακά μπροστά ο Μπολσονάρου έναντι του Λούλα – Στο 0,2% η διαφορά

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Στο όριο κινείται η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου και του απερχόμενου προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg.

Σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, οι δύο υποψήφιοι εμφανίζονται ουσιαστικά ισοδύναμοι, με τον Μπολσονάρου να διατηρεί οριακό προβάδισμα.

Ειδικότερα, ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου συγκεντρώνει 46,4% στην πρόθεση ψήφου έναντι 46,2% του Λούλα, διαφορά μόλις 0,2 ποσοστιαίας μονάδας.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ο Λούλα διατηρούσε προβάδισμα 4,5 μονάδων έναντι του ακροδεξιού γερουσιαστή, με ποσοστό 47,1% έναντι 42,6%.

AtlasIntel/Bloomberg: Flávio Bolsonaro tem 46,4% no 2º turno; Lula, 46,2%https://t.co/5WDafgSELx — CNN Brasil (@CNNBrasil) September 10, 2026

Στον πρώτο γύρο ο Λούλα εμφανίζεται να προηγείται λαμβάνοντας ποσοστό 43%, έναντι 37,4% για τον Μπολσονάρου, 6,6% για τον Αουγκούστο Κούρι και 6,5% του Ρενάν Σάντος. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση το ποσοστό ήταν σχεδόν το ίδιο για τον Λούλα (43,4%) αλλά σημαντικά χαμηλότερο για τον Μπολσονάρου (33,7%).

🚨🇧🇷 ATLAS/INTEL: Lula lidera intenção de votos no 1° turno para Presidência da República. 🔴 – Lula (PT): 43,0% (-0,4)

🟢 – Flávio Bolsonaro (PL): 37,4% (+3,7)

🟣 – Augusto Cury (AVANTE): 6,6% (-1,2)

🟡 – Renan Santos (MISSÃO): 6,5% (-1,1)

🟠 – Romeu Zema (NOVO): 2,1% (+1,1)

🔵… pic.twitter.com/1EVtlS9bwx — Brasil Alternativo (@bralternativo_) September 10, 2026



Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 50% στον πρώτο γύρο, στις 4 Οκτωβρίου, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στον επαναληπτικό γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 4-9 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 5.000 ατόμων και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται στη 1 μονάδα.