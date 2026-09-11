Βραζιλία: Οριακά μπροστά ο Μπολσονάρου έναντι του Λούλα – Στο 0,2% η διαφορά

Η εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία μεταξύ του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου και του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είναι οριακή, με τον Μπολσονάρου να προηγείται ελαφρώς σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg. Η διαφορά στην πρόθεση ψήφου μεταξύ των δύο υποψηφίων ανέρχεται μόλις στο 0,2%, με τον Μπολσονάρου να συγκεντρώνει 46,4% έναντι 46,2% του Λούλα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγείται οριακά του Λούλα σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, με διαφορά μόλις 0,2 ποσοστιαίας μονάδας (46,4% έναντι 46,2%).
  • Στον πρώτο γύρο ο Λούλα εμφανίζεται να προηγείται λαμβάνοντας ποσοστό 43%, έναντι 37,4% για τον Μπολσονάρου.
  • Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ο Λούλα διατηρούσε προβάδισμα 4,5 μονάδων. Αν χρειαστεί, ο επαναληπτικός γύρος θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου.

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Στο όριο κινείται η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου και του απερχόμενου προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg.

Σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, οι δύο υποψήφιοι εμφανίζονται ουσιαστικά ισοδύναμοι, με τον Μπολσονάρου να διατηρεί οριακό προβάδισμα.

Ειδικότερα, ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου συγκεντρώνει 46,4% στην πρόθεση ψήφου έναντι 46,2% του Λούλα, διαφορά μόλις 0,2 ποσοστιαίας μονάδας.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ο Λούλα διατηρούσε προβάδισμα 4,5 μονάδων έναντι του ακροδεξιού γερουσιαστή, με ποσοστό 47,1% έναντι 42,6%.

Στον πρώτο γύρο ο Λούλα εμφανίζεται να προηγείται λαμβάνοντας ποσοστό 43%, έναντι 37,4% για τον Μπολσονάρου, 6,6% για τον Αουγκούστο Κούρι και 6,5% του Ρενάν Σάντος. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση το ποσοστό ήταν σχεδόν το ίδιο για τον Λούλα (43,4%) αλλά σημαντικά χαμηλότερο για τον Μπολσονάρου (33,7%).


Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 50% στον πρώτο γύρο, στις 4 Οκτωβρίου, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στον επαναληπτικό γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 4-9 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 5.000 ατόμων και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται στη 1 μονάδα.

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