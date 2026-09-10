Γιώργος Μαζωνάκης: Αντιφάσεις, μαρτυρίες και βίντεο οδήγησαν στις συλλήψεις των 2 γιατρών – Το όνομα του ενός εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση

Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια να παραπεμφθούν στην κύρια ανάκριση, μετά τη σύλληψή τους. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την επικοινωνία των αστυνομικών αρχών με τον εισαγγελέα, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς και αξιολογεί τα νέα στοιχεία και τα ευρήματα των ερευνών.

Οι αντιφάσεις στην υπόθεση

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από τις 16:00, όπως είχε αρχικά υποστηρίξει η γιατρός, η οποία είχε αναφέρει στην κατάθεσή της ότι το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00 και ότι ο τραγουδιστής έφτασε με καθυστέρηση περίπου μισής ώρας.

Ωστόσο, το ΕΚΑΒ ενημέρωσε τις Αρχές ότι έλαβε την κλήση στις 16:21. Η χρονική αυτή αναντιστοιχία προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ερωτήματα στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση. Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική περίπου στη 1 το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον για 4 ώρες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γιατρός δήλωσε διαφορετικές ώρες προκειμένου να υποστηρίξει το ισχυρισμό της ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία πλασμασφαίρεσης.

Επίσης, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι αυτός κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία.

Το κλιμάκιο, αλλά και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν καταθέσει ότι όταν έφτασαν στο σημείο, το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση, ήταν ήδη σε λειτουργία. Μάλιστα, στην έρευνα που διεξήχθη την Πέμπτη (10/9), από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μαζί με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, αλλά και παρουσία του εισαγγελέα και τεχνικών, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία ήδη για 45 λεπτά.

Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του.

Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να γίνει την Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε για την Παρασκευή, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Οι συνταγές της γιατρού και η σύνδεση με άλλη υπόθεση

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται πλέον όχι μόνο τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο επίμαχο ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά και η «δραστηριότητα» της γιατρού. Φαίνεται πως το όνομά της εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση που ήρθε στο φως πρόσφατα.

Σύμφωνα με το Star, το όνομα της γιατρού εμφανίζεται και σε διαφορετική υπόθεση που είχε απασχολήσει τις αρχές. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί πριν από λίγους μήνες στο Χαλάνδρι, όπου είχε εντοπιστεί χώρος που συνδεόταν με παράνομα σκευάσματα και αναβολικές ουσίες. Η πληροφορία που μετέδωσε το Star αφορά, την παρουσία συνταγών με το όνομα της συγκεκριμένης γιατρού στο υλικό που είχε εντοπιστεί στην υπόθεση.

Η πληροφορία αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τα ευρήματα από το ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς οι αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

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Τι είπε ο διασώστης του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο ένας από τους διασώστες που προσπάθησαν να σώσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, μίλησε στο Star: «Στα πρώτα 1-2 λεπτά στα πλαίσια του ιστορικού που λαμβάναμε εκεί από τους γιατρούς που ήταν στην κλινική, τότε καταλάβαμε ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μας το είπαν οι γιατροί, γιατί κι εμείς πάνω στην ανάγκη μας να μπούμε στο πρωτόκολλο κατευθείαν και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες δεν κοιτάξαμε πρόσωπο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες. Λιγομίλητοι ήταν, δεν μας είπαν κάτι παραπάνω. Μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία και πριν ξεκινήσει έπεσε σε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκίνησαν να κάνουν προσπάθειες αναζωογόνησης».

Σχετικά με το αν είχε τις αισθήσεις του ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα που έφτασαν οι διασώστες, είπε: «Όχι, είχε πάθει ήδη ανακοπή. Το χρώμα του ήταν όπως είναι ενός ανθρώπους που έχει πάθει ανακοπή. Ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος».

«Ξεκίνησαν τα παιδιά κατευθείαν να κάνουν συμπιέσεις και φυσήσεις με τον εξοπλισμό των δικών μας, του χορηγήσαμε και οξυγόνο… Κρίναμε ότι έπρεπε να φύγουμε αμέσως», κατέληξε

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Και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι διατηρούσε ο γιατρός που συνελήφθη

Το θρίλερ, μάλιστα, γύρω από το ζευγάρι γιατρών που συνελήφθησαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, καθώς τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν δείχνουν ότι υπάρχει άλλος ένας χώρος που λειτουργούσε ως ιατρείο.

Σύμφωνα με το ANT1, ένας εκ των δύο συλληφθέντων ιατρών, ήταν αυτός που «έτρεχε» τον δεύτερο αυτόν χώρο. Και ο δεύτερος χώρος βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 6. Πρόκειται για μια πολυκατοικία, στην οποία στεγάζεται ο συγκεκριμένος χώρο που λειτουργεί μία αντιπροσωπεία ιατρικών ειδών.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στον ΑΝΤ1, το πρωί, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ένας άγνωστος έφτασε στο σημείο, μπήκε στον χώρο της πολυκατοικίας και αφαίρεσε από το κουδούνι της πολυκατοικίας το όνομα του γιατρού, το οποίο αναγράφονταν και στο θυροτηλέφωνο.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος στην Πατριάρχου Ιωακείμ 6 λειτουργούσε ως αντιπροσωπεία ιατρικών ειδών αλλά και ως ιατρείο, με αποτέλεσμα να προσέρχονται κανονικά ασθενείς για θεραπείες. Ωστόσο πουθενά στην πολυκατοικία δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να μαρτυρά πως υπάρχει κάποιος ιατρικός χώρος εκεί.

Στο σημείο δεν έχει πάει ακόμα η αστυνομία ή κλιμάκιο τοι ιατρικού συλλόγου, όπως έγινε στην οδό Καρνεάδου.

Οι έρευνες στο σπίτι των δύο γιατρών

Νωρίτερα την Πέμπτη, το ζευγάρι των γιατρών της ιδιωτικής κλινικής οδηγήθηκε, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου αναμενόταν να δώσει νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων.

Σημειώνεται ότι στην Ασφάλεια έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία αλλά και ο ιατρικός εξοπλισμός από την κλινική στο Κολωνάκι.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Οι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, μετέβησαν στην κατοικία των δύο γιατρών, στο Ψυχικό, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η έρευνα των αστυνομικών και του ΙΣΑ στην κλινική

Είχε προηγηθεί πολύωρη έρευνα των αστυνομικών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, παρουσία εισαγγελέα, στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κατέσχεσαν έγγραφα, σκευάσματα, αλλά και ηλεκτρονικά μέσα, που θα αποσταλούν στα εργαστήρια για αναλύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, στο ιατρείο στο Κολωνάκι δεν βρέθηκε απινιδωτής.

Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ, μεταξύ άλλων, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη στο enikos.gr: Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Νωρίτερα ο δικηγόρος και στενός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο enikos.gr είχε δηλώσει ότι Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ είχε αναφερθεί και στα δικονομικά βήματα που θα γίνουν από εδώ και εμπρός.

Συγκεκριμένα κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι: «τον Γιώργο τον είδα πριν περίπου μία εβδομάδα πριν τον αιφνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουναντίον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός καθώς ετοιμαζόταν για την μεγάλη του επετειακή συναυλία στο Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι».

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μία εβδομάδα πριν από την απώλειά του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλεί ανησυχία.

Επιπροσθέτως αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί (10/9) μίλησε με τον προσωπικό γιατρό και κουμπάρο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε πολυετή σχέση. «Και ο γιατρός του Γιώργου, μου είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λυκούδης.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Λουλούδια στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και έχει βυθίσει στο πένθος τους δικούς ανθρώπους και τον κόσμο που τον αγάπησε.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μία ανθοδέσμη και ένα σημείωμα στην είσοδο της κατοικίας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

«Καλό ταξίδι Γιώργο, η γειτόνισσα», αναφέρεται στο σημείωμα.