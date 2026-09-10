Αθανάσιος Μαρτίνος: Θύμα απάτης με AI ο Έλληνας εφοπλιστής – Επιτήδειοι χρησιμοποιούν την εικόνα του για δήθεν επενδύσεις

Την δίωξη των απατεώνων, οι οποίοι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) δημιούργησαν βίντεο χρησιμοποιούν την υπόστασή του για να αποσπάσουν χρήματα έχει ζητήσει ο εφοπλιστής, Αθανάσιος Μαρτίνος.

Σε ανακοίνωσή του ενημέρωσε: «Σήμερα, 10/9/2026, ενημερώθηκα ότι αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή μου, στο οποίο ακούγεται μία αλλοιωμένη/επεξεργασμένη φωνή που προτρέπει όσους το δουν να προχωρήσουν σε χρηματική επένδυση σε πλατφόρμα, σύνδεσμος της οποίας φέρεται να βρίσκεται κάτωθι του επίμαχου βίντεο».

«Το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης και το περιεχόμενο του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό, συνεπώς απαγορεύεται η με οιοδήποτε τρόπο χρήση/αναδημοσίευσή του, ανέφερε ο Αθανάσιος Μαρτίνος. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι έχει προχωρήσει «σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν και διωχθούν οι υπεύθυνοι».