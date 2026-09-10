Αθανάσιος Μαρτίνος: Θύμα απάτης με AI ο Έλληνας εφοπλιστής – Επιτήδειοι χρησιμοποιούν την εικόνα του για δήθεν επενδύσεις

Ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος ζήτησε τη δίωξη των απατεώνων που δημιούργησαν βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας την εικόνα του για να προτρέψουν σε ψευδείς χρηματικές επενδύσεις. Διευκρίνισε ότι το βίντεο, που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι προϊόν απάτης με απολύτως ψευδές και παραπλανητικό περιεχόμενο.

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ΑΠΑΤΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PEXELS
ΑΠΑΤΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PEXELS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος ζήτησε τη δίωξη των απατεώνων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) για να δημιουργήσουν παραπλανητικά βίντεο επενδύσεων με την εικόνα του.
  • Ενημέρωσε ότι στις 10/9/2026 αναρτήθηκε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο χρησιμοποιεί την εικόνα του και αλλοιωμένη φωνή για να προτρέψει σε χρηματική επένδυση.
  • Ο κ. Μαρτίνος τόνισε ότι «το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης και το περιεχόμενο του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό», ενώ έχει προχωρήσει «σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν και διωχθούν οι υπεύθυνοι».

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Την δίωξη των απατεώνων, οι οποίοι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) δημιούργησαν βίντεο χρησιμοποιούν την υπόστασή του για να αποσπάσουν χρήματα έχει ζητήσει ο εφοπλιστής, Αθανάσιος Μαρτίνος.

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Σε ανακοίνωσή του ενημέρωσε: «Σήμερα, 10/9/2026, ενημερώθηκα ότι αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή μου, στο οποίο ακούγεται μία αλλοιωμένη/επεξεργασμένη φωνή που προτρέπει όσους το δουν να προχωρήσουν σε χρηματική επένδυση σε πλατφόρμα, σύνδεσμος της οποίας φέρεται να βρίσκεται κάτωθι του επίμαχου βίντεο».

«Το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης και το περιεχόμενο του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό, συνεπώς απαγορεύεται η με οιοδήποτε τρόπο χρήση/αναδημοσίευσή του, ανέφερε ο Αθανάσιος Μαρτίνος. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι έχει προχωρήσει «σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν και διωχθούν οι υπεύθυνοι».

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