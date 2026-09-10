Λονδίνο: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Μπρόμλεϊ – Επτά συλλήψεις

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Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν και επτά άτομα συνελήφθησαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό δρόμο του νοτιοανατολικού Λονδίνου το απόγευμα της Πέμπτης. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Αστυνομικοί και διασώστες κλήθηκαν λίγο μετά τις 14:00 στην Bromley High Street, έπειτα από αναφορές για επεισόδιο και επίθεση με μαχαίρι.

Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ένας από τους τέσσερις άνδρες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι τρεις νοσηλεύονται με τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανέφερε ότι και οι τέσσερις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Η κλήση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 14:19, με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων να στέλνει πληρώματα ασθενοφόρων, διασώστη με όχημα άμεσης επέμβασης, αξιωματικό διαχείρισης περιστατικών και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκε και το London’s Air Ambulance, ενώ οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά την παροχή βοήθειας επί τόπου.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει συνολικά σε επτά συλλήψεις, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού και το τι ακριβώς προηγήθηκε της συμπλοκής διερευνώνται.

Αποκλείστηκε τμήμα της Bromley High Street – «Απολύτως αποτρόπαιο» το περιστατικό, λέει ο δήμος

Τμήμα της Bromley High Street αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης παρέμεναν στο σημείο και στελέχη της εγκληματολογικής υπηρεσίας συνέλεγαν στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο βουλευτής των Bromley και Biggin Hill, Πίτερ Φόρτσιουν, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους για την ασφάλειά τους.

Το Συμβούλιο του Μπρόμλεϊ χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «απολύτως αποτρόπαια νέα» και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για το έργο τους «κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες».

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, τμήμα του κεντρικού δρόμου παρέμεινε κλειστό το απόγευμα της Πέμπτης, με αυξημένη κίνηση στην περιοχή και εκτροπές σε ορισμένα δρομολόγια λεωφορείων, σύμφωνα με την AA.