Τζορτζ Μπους: Εκθέτει έργα του εμπνευσμένα από την 11η Σεπτεμβρίου – ΦΩΤΟ

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Μπους, που τότε είχε μόλις αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, εκθέτει στο Ντάλας 16 έργα του, εμπνευσμένα από τις αναμνήσεις του εκείνης της εποχής και τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 3.000 ανθρώπους.

Οι ουρανοξύστες του νότιου Μανχάταν τυλιγμένοι σε πυκνό γκρίζο καπνό, σε δεύτερο πλάνο, κάτω από τον καταγάλανο ουρανό. Η έκθεση, που τιτλοφορείται «Θυμόμαστε την 11η Σεπτεμβρίου» και οργανώνεται στο προεδρικό μουσείο του Μπους, ξεκινά με μια απεικόνιση της Νέας Υόρκης μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, αφού χτυπήθηκαν από τα αεροπλάνα που είχαν καταλάβει οι τζιχαντιστές.

Ο πρώην πρόεδρος «επανέρχεται σε αυτήν την αποφασιστικής σημασίας καμπή της αμερικανικής ιστορίας, ζωγραφίζοντας τα σύμβολα, τους ανθρώπους και τις χειρονομίες αγάπης» που τη συνόδευαν, αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα.

Τα 16 έργα εικονίζουν γεγονότα και στιγμές, τις ώρες και τις ημέρες που ακολούθησαν τις πολύνεκρες επιθέσεις. Στους μισούς από τους πίνακες εμφανίζεται ο ίδιος ο Μπους: τη στιγμή που μαθαίνει από τον προσωπάρχη του ότι ένα δεύτερο αεροσκάφος έπεσε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, καθώς παρηγορεί μια χαροκαμένη μάνα, ανάμεσα σε πυροσβέστες της Νέας Υόρκης, στην ομιλία του στον καθεδρικό της Ουάσιγκτον και ενώ κρατά το χέρι του πατέρα του, του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους.

Στη σειρά των πινάκων πρωταγωνιστεί επίσης η αμερικανική σημαία. Μόλις και διακρίνεται στον πρώτο πίνακα, που εικονίζει το Μανχάταν τη στιγμή της επίθεσης, ξεδιπλώνεται σε έναν δεύτερο που απεικονίζει το Πεντάγωνο και σε έναν τρίτο διασώστες την κρατούν ψηλά. Ξεχωρίζουν δύο πίνακες που εικονίζουν πυροσβέστες, ο ένας σε αποχρώσεις του μπρούτζου, ο άλλος σε κίτρινο και ώχρα.

«Αυτές είναι οι στιγμές που ο πρόεδρος Μπους επέλεξε να ζωγραφίσει, επειδή τις θυμάται ζωηρά – όχι από φόβο, αλλά από αποφασιστικότητα, όχι από απελπισία, αλλά από το ένστικτο των απλών Αμερικανών να ενωθούν και να αλληλοστηριχθούν», επεξηγείται στο κείμενο.

Η Άννα Κάθριν Ντουπλάντις δεν είχε γεννηθεί την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Η 17χρονη φοιτήτρια από την Τζόρτζια εκτιμά την «ακατέργαστη πινελιά» του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου, η οποία δεν είναι «άκαμπτη». “Δεν πρόκειται για ρεαλιστική απεικόνιση. Μεταφέρει τα συναισθήματα που νιώθει και καταφέρνει να τα μεταδώσει μερικές φορές καλύτερα από αυτό που εμείς, σχεδόν, βλέπουμε σαν ταινία», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Τζορτζ Ου.Μπους, που τον Ιούλιο έκλεισε τα 80 χρόνια του, είχε αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ οκτώ μήνες πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Στράφηκε στη ζωγραφική το 2012, τρία χρόνια αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, εμπνευσμένος από ένα δοκίμιο του Ουίνστον Τσόρτσιλ για τη ζωγραφική. Σήμερα ζει στο Ντάλας. Οι προηγούμενες εκθέσεις των έργων του ήταν αφιερωμένες στους βετεράνους του αμερικανικού στρατού και σε μετανάστες.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Αλ Κάιντα στο αμερικανικό έδαφος. Τζιχαντιστές κατέλαβαν τέσσερα αεροσκάφη και έριξαν τα τρία από αυτά στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον. Το τέταρτο, που πιστεύεται ότι στόχευε το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο, συνετρίβη στην Πενσιλβάνια όταν οι επιβάτες του αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και επιτέθηκαν στους αεροπειρατές.