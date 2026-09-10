Γιώργος Μαζωνάκης: Τι διαφήμιζε η κλινική στο Κολωνάκι – Βλαστοκύτταρα, «καθαρισμός» πλάσματος και 24ωρη προσωπική εξυπηρέτηση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όχι μόνο όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, αλλά και οι υπηρεσίες που προβάλλονταν διαδικτυακά από τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Σημειώνεται ότι το βράδυ της Πέμπτης, οι Αρχές προχώρησαν στη στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής ενώπιον εισαγγελέα.

Δύο διαφορετικές ιστοσελίδες, η «The Stem Cell Clinic» και η «INUSpheresis Athens Clinic», παρουσίαζαν ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, από βλαστοκύτταρα και «ολιστική» ιατρική έως υψηλής τεχνολογίας φιλτράρισμα του πλάσματος, ενώ προσφερόταν ακόμη και 24ωρη προσωπική εξυπηρέτηση για ασθενείς που ταξίδευαν στην Αθήνα.

Βλαστοκύτταρα CD34+ για καρδιά, ανοσοποιητικό και ορθοπεδικά προβλήματα

Η ιστοσελίδα της The Stem Cell Clinic παρουσίαζε τη δομή ως χώρο όπου η «αιχμή της ιατρικής επιστήμης» συνδυάζεται με μια εξατομικευμένη και «ολιστική» προσέγγιση.

Στο επίκεντρο των υπηρεσιών της βρίσκονταν θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+, τις οποίες η ίδια η ιστοσελίδα χαρακτήριζε «επαναστατική» προσέγγιση στην αναγεννητική Ιατρική. Μεταξύ των καταστάσεων στις οποίες αναφερόταν περιλαμβάνονταν η στεφανιαία νόσος, τα χρόνια τραύματα, η ανοσοανεπάρκεια και ορθοπεδικές παθήσεις. Για τις συγκεκριμένες εφαρμογές γινόταν αναφορά και στη χρήση της συσκευής Smart M-Cell 2.

Στην ίδια ιστοσελίδα αναφερόταν ότι ο γιατρός Η.Θ. δραστηριοποιείται επί περίπου 15 χρόνια σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και ότι συνδυάζει την παραδοσιακή Ιατρική με ομοιοπαθητική και συμπληρωματική Ιατρική, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης που χαρακτηριζόταν «ολιστική».

Η ιστοσελίδα καλούσε μάλιστα τους ενδιαφερόμενους να προγραμματίσουν επίσκεψη στην Αθήνα ώστε να ενημερωθούν για την πρόσβαση στις θεραπείες με CD34+ βλαστοκύτταρα, παρουσιάζοντας τον χώρο στο Κολωνάκι ως κέντρο «θεραπείας και καινοτομίας».

Από αντιγήρανση μέχρι κολλαγόνο: Τα «μπλε», «πράσινα», «κίτρινα» και «κόκκινα» προγράμματα

Η ιστοσελίδα της The Stem Cell Clinic παρουσίαζε ακόμη μια σειρά από εξειδικευμένα προγράμματα της συσκευής Smart M-CELL, τα οποία διακρίνονταν με βάση διαφορετικά χρώματα και, σύμφωνα με όσα διαφημίζονταν, στόχευαν σε διαφορετικές θεραπευτικές ή αισθητικές ανάγκες.

Το «Μπλε Πρόγραμμα» παρουσιαζόταν ως μέθοδος που ενισχύει τη φυσική λειτουργία των κυττάρων, συμβάλλει στον «φυσικό καθαρισμό» του οργανισμού και στη βελτίωση της κυκλοφορίας, ενώ συνδεόταν ακόμη με θεραπείες αντιγήρανσης και μείωση της ακμής. Η ιστοσελίδα ανέφερε επίσης ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά σε σειρά ιατρικών και αισθητικών εφαρμογών.

Το «Πράσινο Πρόγραμμα», σύμφωνα με την κλινική, είχε ως στόχο την ενίσχυση της κυτταρικής ανοσίας και της λειτουργίας του ήπατος, ενώ παρουσιαζόταν και ως βοηθητικό για τη μείωση των δυσχρωμιών του δέρματος.

Το «Κίτρινο Πρόγραμμα» διαφημιζόταν ως μέθοδος ενίσχυσης της κυτταρικής δραστηριότητας και βελτίωσης της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας.

Τέλος, το «Κόκκινο Πρόγραμμα» παρουσιαζόταν ως μέθοδος που προάγει την ανάπτυξη κυττάρων του συνδετικού ιστού και την παραγωγή κολλαγόνου. Η ιστοσελίδα υποστήριζε ότι επιτυγχάνεται ρυθμός κυτταρικής ανάπτυξης άνω των πέντε φορές μεγαλύτερος για τους ινοβλάστες, καθώς και αυξημένη σύνθεση κολλαγόνου, συνδέοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα με ορθοπεδικές εφαρμογές αλλά και θεραπείες για τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.

Η δεύτερη ιστοσελίδα και ο «καθαρισμός» του πλάσματος

Στην ίδια διεύθυνση εμφανίζεται και η INUSpheresis Athens Clinic, η οποία δηλώνει στην ιστοσελίδα της ότι από το 2022 αποτελεί ένα από τα εγγεγραμμένα κέντρα INUSpherese® στην Ευρώπη και αυτοπαρουσιάζεται ως το «μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο INUSpheresis στην Ελλάδα».

Εκεί η πλασμαφαίρεση περιγράφεται με πολύ πιο εμπορική γλώσσα. Η μέθοδος INUSpheresis® προβάλλεται ως μορφή «υψηλής τεχνολογίας καθαρισμού του πλάσματος», που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ιστοσελίδας, μπορεί να απομακρύνει από το αίμα ουσίες που συνδέονται με ασθένειες και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Σε άλλο σημείο η ιστοσελίδα καλεί τους ενδιαφερόμενους να «καθαρίσουν» το σώμα τους από τοξίνες και χρόνια φλεγμονή γρήγορα και «με πρακτικά καμία παρενέργεια», ενώ χαρακτηρίζει τη διαδικασία «κλινικά αποδεδειγμένη» θεραπεία και μέθοδο πρόληψης. Πρόκειται για ισχυρισμούς της ίδιας της ιστοσελίδας, όπως εμφανίζονται στο διαφημιστικό υλικό της.

Τι υποστήριζε ότι αφαιρεί από το αίμα

Σύμφωνα με την INUSpheresis Athens, η διαδικασία περιλαμβάνει διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος μέσω ειδικών φίλτρων.

Η ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απομακρυνθούν:

κυτοκίνες και φλεγμονώδεις πρωτεΐνες,

αλλοιωμένες πρωτεΐνες,

περίσσεια ανοσοσυμπλεγμάτων και ανοσοσφαιρινών σε αυτοάνοσα νοσήματα,

βαρέα μέταλλα,

περίσσεια χοληστερόλης,

τμήματα ιών.

Ως προς τη διαδικασία, αναφέρεται ότι το αίμα λαμβάνεται από φλέβα του ενός χεριού, περνά από το ειδικό σύστημα φιλτραρίσματος και στη συνέχεια το «καθαρισμένο» πλάσμα και τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μέσω του άλλου χεριού.



Κάθε κύκλος, σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα, αποτελείται από δύο συνεδρίες με απόσταση 48 ωρών, ενώ κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου δύο έως τρεις ώρες και πραγματοποιείται σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο, παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού.

Από χρόνια κόπωση μέχρι Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ

Εντυπωσιακό είναι και το εύρος των παθήσεων και καταστάσεων για τις οποίες προβαλλόταν η μέθοδος.

Η INUSpheresis Athens ανέφερε ότι χρησιμοποιείται για περιβαλλοντική επιβάρυνση, ρευματικές παθήσεις, διαταραχές λιπιδίων, χρόνιες ασθένειες, φλεγμονές και αυτοάνοσα νοσήματα.

Στη σελίδα διαδικτυακών ραντεβού η λίστα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Μεταξύ άλλων εμφανίζονταν η νόσος Lyme, ο λύκος, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, η μακρά Covid, η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον, ενώ η μέθοδος παρουσιαζόταν τόσο ως θεραπευτική όσο και ως προληπτική επιλογή.

Η ίδια ιστοσελίδα ανέφερε, πάντως, και περιπτώσεις στις οποίες οι πιθανότητες να μπορεί κάποιος να υποβληθεί στη διαδικασία είναι χαμηλές, μεταξύ άλλων σε οξεία καρδιοπάθεια ή σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα, σοβαρές διαταραχές πήξης, ανεπάρκεια οργάνων και κακή γενική κατάσταση λόγω πολλαπλών νοσημάτων.

24ωρη προσωπική εξυπηρέτηση, αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορά από το αεροδρόμιο

Οι υπηρεσίες που προβάλλονταν δεν περιορίζονταν στις ιατρικές πράξεις.

Σε ειδική ενότητα για όσους ταξίδευαν στην Αθήνα για θεραπεία, η INUSpheresis Athens διαφήμιζε 24ωρη υπηρεσία προσωπικής εξυπηρέτησης, η οποία αναλάμβανε τις ανάγκες του ασθενούς και των συνοδών του «από τη στιγμή της άφιξης έως τη στιγμή της αναχώρησης». Για κάθε ασθενή προβλεπόταν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, προσωπικός υπεύθυνος επικοινωνίας ώστε εκείνος να μπορεί να επικεντρωθεί στη θεραπεία του.

Η λίστα των παροχών θύμιζε σε ορισμένα σημεία περισσότερο οργανωμένο ιατρικό ταξίδι παρά ένα απλό ραντεβού σε ιδιωτικό ιατρείο. Μεταξύ άλλων προσφέρονταν κράτηση εισιτηρίων και ξενοδοχείου, παραλαβή και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, επαγγελματική μετάφραση, προσωπικός διαχειριστής της υπόθεσης του ασθενούς, προγραμματισμός ραντεβού, οργάνωση νοσηλείας και εξειδικευμένων θεραπειών, βοήθεια με νομικά έγγραφα, διαδικασίες για αλλοδαπούς και μεταφορές χρημάτων ή πληρωμές.

Στην ομάδα της συγκεκριμένης δομής εμφανίζεται, μάλιστα, ξεχωριστό πρόσωπο με αρμοδιότητα «Concierge», δηλαδή την προσωπική εξυπηρέτηση των ασθενών.