Αλέξης Τσίπρας: Πρώτη βόλτα στη ΔΕΘ ως αρχηγός της ΕΛ.Α.Σ. – Η γραβάτα και η φανέλα με το Νο. 26

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Την πρώτη του βόλτα στη ΔΕΘ 2026 ως αρχηγός της ΕΛ.Α.Σ. πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Πρώτη στάση ήταν ο Ηρακλής, όπου οι αρμόδιοι του μετέφεραν με νόημα πως εάν είχαν λίγη βοήθεια θα ήταν καλύτερα.

Στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς τον υποδέχτηκαν με δώρα. Του έδωσαν μια φανέλα που γράφει «Τσίπρας 26», για να του… φέρει γούρι, σύμφωνα με το thesspost.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, είναι λίγο μικρή για μένα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Του έδωσαν ακόμη μια κόκκινη επετειακή γραβάτα για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των ποντίων. «Ξέρουμε ότι δε θα τη βάλετε ποτέ, αλλά έχει τον συμβολισμό της», του είπαν.

Στο περίπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πυρονόμος Αραμπατζής του ανέλυσε τις δυνατότητες του drone για ανίχνευση και μέγαιρα υλικών “Atlas 8”, ελληνικής κατασκευής από την εταιρία Altus.

Το μεγαλύτερο μέρος της βόλτας του, ήταν αφιερωμένο στη νέα γενιά, με τον Αλέξη Τσίπρα να επισκέπτεται τα σταντ των πανεπιστημίων μέσα στο περίπτερο 17. Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν κατασκευάσει αυτοκίνητα, μηχανές και ρομπότ, συγχαίροντας τους.

Στην περιήγησή του μάλιστα, «έπεσε» πάνω στον Μαργαρίτη Σχοινά ο οποίος είναι ομιλητής σε εκδήλωση του ΠΑΜΑΚ.