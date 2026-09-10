Υεμένη: Πιέζουν οι Χούθι τη Σαουδική Αραβία – Κατέλαβαν το λιμάνι της Μούχα και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα

Συνεχίζουν να πιέζουν οι Χούθι της Υεμένης τη Σαουδική Αραβία, καθώς σήμερα οι σιίτες αντάρτες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το λιμάνι της πόλης Μούχα, ενώ, σύμφωνα με δύο στρατιωτικές πηγές της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, έφτασαν και στα νησιά Χανίς, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν σήμερα ότι είδαν μαχητές των Χούθι να μπαίνουν στη Μούχα, που απέχει 70 χιλιόμετρα βορείως, φωνάζοντας «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ». Σύμφωνα με την ίδια στρατιωτική πηγή, έχουν καταλάβει και το νησί Ζουκάρ, στο νότιο τμήμα της Ερυθράς, αφού προηγουμένως εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες και έκαναν απόβαση με σκάφη που μετέφεραν μαχητές.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης, Ράσαντ αλ Αλιμί που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε σήμερα ότι η προστασία των ακτών της χώρας του είναι προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, αφού μαχητές των Χούθι, του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, κατέλαβαν μια στρατηγικής σημασίας πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η προστασία των ακτών της Υεμένης και η επαναφορά του κρατικού ελέγχου στο έδαφος, τα λιμάνια και τα (χωρικά) ύδατα είναι προς το συμφέρον της Υεμένης, της Αιγύπτου, των αραβικών χωρών και της διεθνούς κοινότητας», είπε ο Ράσαντ αλ Αλιμι, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρεσβευτή της Αιγύπτου, σύμφωνα με το πρακτορείο Saba.

Επιθέσεις ευρείας κλίμακας στη Σαουδική Αραβία

Τις τελευταίες ημέρες, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας στη Σαουδική Αραβία. Ήδη από τον Ιούλιο, οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη ζώνη αυτή, μόνο για τα σαουδαραβικά πλοία, τα οποία έχουν μπει πολλές φορές στο στόχαστρο έκτοτε. Την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά στην Υεμένη, μια μεγάλη επίθεση προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το στρατηγικής σημασίας των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Ερυθράς και της Διώρυγας του Σουέζ.

Διαταράσσεται η πετρελαϊκή δραστηριότητα

Με τις μαζικές επιθέσεις στο σαουδαραβικό έδαφος αυτήν την εβδομάδα, οι Χούθι διατάραξαν ακόμη περισσότερο την πετρελαϊκή δραστηριότητα της Σαουδικής Αραβίας. Στο στόχαστρο βρέθηκε κυρίως η Τζιζάν, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας και ένας μεγάλος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.

Στο άλλο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, στα βόρεια, το Ριάντ χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο έναν αιγυπτιακό πετρελαιαγωγό για να μεταφέρει το πετρέλαιό του προς τη Μεσόγειο. Οι εξαγωγές από το αιγυπτιακό λιμάνι Σίντι Κερίρ υπερδιπλασιάστηκαν τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 2,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία Kpler. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του όγκου αφορά σαουδαραβικό αργό.

Τι επιλογές έχει η Σαουδική Αραβία;

Οι σαουδαραβικές εξαγωγές βρίσκονται πλέον «υπό πίεση σε δύο μέτωπα» της αραβικής χερσονήσου, υπογράμμισε ο Αντρέας Κριγκ του King’s College. Ενώ, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν είπε ότι η χώρα του «δεν θα διστάσει να αμυνθεί». Η Άννα Τζέικομπς, του Ινστιτούτου Αραβικών Χωρών του Κόλπου, θεωρεί ότι «η υπομονή του Ριάντ σαφώς εξαντλείται» και ότι «το βασίλειο δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα».

Σύμφωνα με τους Χούθι, η Σαουδική Αραβία έχει ήδη απαντήσει, με εκατοντάδες πλήγματα εναντίον των θέσεών τους και πολλές δεκάδες σήμερα, κάτι που το Ριάντ δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν.

Ωστόσο, τα πλήγματα αυτά επικεντρώνονται μέχρι τώρα κυρίως στις γραμμές του μετώπου, για να στηρίξουν τις δυνάμεις της υεμενίτικης κυβέρνησης. Δεν στοχεύουν την «καρδιά» του καθεστώτος των Χούθι, για παράδειγμα την πρωτεύουσα Σαναά, η οποία δέχτηκε σφοδρή επίθεση μεταξύ 2015-2022 από τον συνασπισμό που πολεμούσε τους αντάρτες υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις αυτές σταμάτησαν με την εκεχειρία του 2022.

Όμως, η «Συμμαχία της Μέκκας», όπως αποκαλείται, είναι τόσο πρόσφατη που «είναι ελάχιστα πιθανό να παίξει σημαντικό ρόλο στη στρατιωτική απάντηση της Σαουδικής Αραβίας στους Χούθι», είπε η Τζέικομπς. Εναντίον των Χούθι αν επιχειρήσουν να διαταράξουν τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Μάρτιο του 2025 η Ουάσιγκτον ενέτεινε τους βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι, μετά τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών σε πλοία στην Ερυθρά, σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους της Γάζας. Από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, σύμφωνα με τους Χούθι. Δύο μήνες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός.