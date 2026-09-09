Υεμένη: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των Χούθι στην επαρχία αλ-Ντάλι

Επίθεση των Χούθι στο μέτωπο του Μαρίς, στη νότια επαρχία αλ-Ντάλι, ανακοίνωσε ότι απέκρουσε ο στρατός της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν αντεπίθεση εναντίον θέσεων των Χούθι στην περιοχή.
#Dhale
The armed forces managed to repel a Houthi attack & launch a counteroffensive on positions of the Houthis terrorist militia on Murais front
— Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) September 8, 2026
🚨Saudi-backed Yemeni forces say Houthi attack repelled on Maris front
▪️says it repelled a Houthi attack on the Maris front in the southern province of Al-Dhale.
▪️It added in a post on X that its forces launched a counter-attack on Houthi positions on the front, without… pic.twitter.com/BHQFQvA2o2
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 8, 2026
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη των συγκρούσεων, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για απώλειες ή υλικές ζημιές.
Πηγή: Al Jazeera