Υεμένη: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των Χούθι στην επαρχία αλ-Ντάλι

Ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των Χούθι στο μέτωπο του Μαρίς, στη νότια επαρχία αλ-Ντάλι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις του στρατού εξαπέλυσαν επίσης αντεπίθεση εναντίον θέσεων των Χούθι στην περιοχή. Ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των συγκρούσεων, ούτε αναφέρθηκαν στοιχεία για τυχόν απώλειες ή ζημιές.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Υεμένη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των Χούθι στο μέτωπο του Μαρίς, στη νότια επαρχία αλ-Ντάλι.
  • Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν αντεπίθεση εναντίον θέσεων των Χούθι.
  • Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των συγκρούσεων, ούτε αναφέρθηκαν στοιχεία για τυχόν απώλειες ή ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επίθεση των Χούθι στο μέτωπο του Μαρίς, στη νότια επαρχία αλ-Ντάλι, ανακοίνωσε ότι απέκρουσε ο στρατός της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν αντεπίθεση εναντίον θέσεων των Χούθι στην περιοχή.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη των συγκρούσεων, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για απώλειες ή υλικές ζημιές.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ