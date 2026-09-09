Υεμένη: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των Χούθι στην επαρχία αλ-Ντάλι

Επίθεση των Χούθι στο μέτωπο του Μαρίς, στη νότια επαρχία αλ-Ντάλι, ανακοίνωσε ότι απέκρουσε ο στρατός της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν αντεπίθεση εναντίον θέσεων των Χούθι στην περιοχή.

#Dhale

The armed forces managed to repel a Houthi attack & launch a counteroffensive on positions of the Houthis terrorist militia on Murais front

— Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) September 8, 2026