Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος έπληξε δεξαμενόπλοιο κοντά στο νησί Χαργκ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα μικρό ιρανικό δεξαμενόπλοιο επλήγη από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από το νησί Χαργκ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές.

Το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από το πλήγμα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με το Tasnim, το βλήμα εκτοξεύθηκε από αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση του δεξαμενόπλοιου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.