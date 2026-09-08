Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος έπληξε δεξαμενόπλοιο κοντά στο νησί Χαργκ

Ένα μικρό ιρανικό δεξαμενόπλοιο επλήγη από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές. Το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από το πλήγμα και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστές.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μικρό ιρανικό δεξαμενόπλοιο επλήγη από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από το νησί Χαργκ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.
  • Σύμφωνα με το Tasnim, το βλήμα εκτοξεύθηκε από αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού.
  • Το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από το πλήγμα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα μικρό ιρανικό δεξαμενόπλοιο επλήγη από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από το νησί Χαργκ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές.

Το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από το πλήγμα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με το Tasnim, το βλήμα εκτοξεύθηκε από αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση του δεξαμενόπλοιου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

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