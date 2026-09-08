Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος έπληξε δεξαμενόπλοιο κοντά στο νησί Χαργκ

Ένα μικρό ιρανικό δεξαμενόπλοιο επλήγη από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από το νησί Χαργκ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές.
Το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από το πλήγμα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.
Σύμφωνα με το Tasnim, το βλήμα εκτοξεύθηκε από αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού.
Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση του δεξαμενόπλοιου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Iranian state media reports that an Iranian oil tanker was attacked by US forces near Kharg Island moments ago.
The tanker was reportedly hit by an American missile in the Kharg Island anchorage. pic.twitter.com/jNrXqbUKSN
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2026