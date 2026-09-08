Σαντίκ Καν: Σωστή η απαγόρευση προϊόντων από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς, λέει ο δήμαρχος του Λονδίνου

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Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση «ορθώς προχωρά σε ισχυρά μέτρα και επιβάλλει απαγόρευση στο εμπόριο προϊόντων» που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς σε παλαιστινιακά εδάφη.

It’s never been clearer: illegal Israeli settlements on Palestinian land are a significant obstacle to peace. There can be no two-state solution if there is no viable state left to call Palestine. That’s why the UK Government is right to take strong action and impose a ban on… — Sadiq Khan (@SadiqKhan) September 8, 2026

«Να αυξηθεί η πίεση στο Ισραήλ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων»

Σε ανάρτησή του στο X, ο Καν αναφέρθηκε και στα σχέδια για περαιτέρω επέκταση των εποικισμών, καθώς και στη βία που, όπως είπε, ασκούν έποικοι εναντίον Παλαιστινίων.

«Με σχέδια για περισσότερους παράνομους εποικισμούς και με εποίκους να ασκούν αυτή τη στιγμή τρομερή βία εναντίον Παλαιστινίων σε καθημερινή βάση και με ατιμωρησία, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τη διεθνή κοινότητα να συντάσσεται με το Ηνωμένο Βασίλειο, να παίρνει θέση και να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ ώστε να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τα δικαιώματα των Παλαιστινίων», ανέφερε ο δήμαρχος του Λονδίνου.