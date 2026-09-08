Σαντίκ Καν: Σωστή η απαγόρευση προϊόντων από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς, λέει ο δήμαρχος του Λονδίνου

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση «ορθώς προχωρά σε ισχυρά μέτρα και επιβάλλει απαγόρευση στο εμπόριο προϊόντων» που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς σε παλαιστινιακά εδάφη. Ο Καν, σε ανάρτησή του στο X, αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια για περαιτέρω επέκταση των εποικισμών και τη βία των εποίκων, εκφράζοντας ενθάρρυνση για τη διεθνή κοινότητα που συντάσσεται με το Ηνωμένο Βασίλειο για πίεση στο Ισραήλ.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: Reuters, Maja Smiejkowska
Πηγή: Reuters, Maja Smiejkowska
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση «ορθώς προχωρά σε ισχυρά μέτρα και επιβάλλει απαγόρευση στο εμπόριο προϊόντων» από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς.
  • Ο Καν ζήτησε να αυξηθεί η πίεση στο Ισραήλ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, αναφερόμενος σε σχέδια για περαιτέρω επέκταση των εποικισμών.
  • Στην ανάρτησή του στο X, ο Καν τόνισε ότι «έποικοι ασκούν αυτή τη στιγμή τρομερή βία εναντίον Παλαιστινίων σε καθημερινή βάση και με ατιμωρησία» και χαιρέτισε τη στάση της διεθνούς κοινότητας.

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Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση «ορθώς προχωρά σε ισχυρά μέτρα και επιβάλλει απαγόρευση στο εμπόριο προϊόντων» που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς σε παλαιστινιακά εδάφη.

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«Να αυξηθεί η πίεση στο Ισραήλ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων»

Σε ανάρτησή του στο X, ο Καν αναφέρθηκε και στα σχέδια για περαιτέρω επέκταση των εποικισμών, καθώς και στη βία που, όπως είπε, ασκούν έποικοι εναντίον Παλαιστινίων.

«Με σχέδια για περισσότερους παράνομους εποικισμούς και με εποίκους να ασκούν αυτή τη στιγμή τρομερή βία εναντίον Παλαιστινίων σε καθημερινή βάση και με ατιμωρησία, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τη διεθνή κοινότητα να συντάσσεται με το Ηνωμένο Βασίλειο, να παίρνει θέση και να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ ώστε να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τα δικαιώματα των Παλαιστινίων», ανέφερε ο δήμαρχος του Λονδίνου.

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