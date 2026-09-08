ΗΠΑ: Ελαττωματικό το αμερικανικό υποβρύχιο drone που βρέθηκε στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης

Αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο drone, χαρακτηρισμένο ως «ελαττωματικό» από αξιωματούχο των ΗΠΑ, βρέθηκε στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το drone παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια αποστολής, ενώ οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι το χρησιμοποιούν για αναγνώριση και παρακολούθηση του βυθού.

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Διεθνή Νέα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AUTONOTION
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AUTONOTION
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ως «ελαττωματικό» ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο, που σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης βρέθηκε στα χέρια τους, ενώ κινείτο στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο «παρουσίασε βλάβη» στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ήταν «παλαιότερο μοντέλο και δεν έφερε απόρρητο εξοπλισμό ηχοεντοπισμού».
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο, το οποίο χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού».

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«Ελαττωματικό» χαρακτήρισε αξιωματούχος των ΗΠΑ το μη επανδρωμένο υποβρύχιο, που σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης βρέθηκε στα χέρια τους, ενώ κινείτο στα Στενά του Ορμούζ.

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Το αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο «παρουσίασε βλάβη» στα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκτελούσε αποστολή στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι «το ελαττωματικό θαλάσσιο drone ήταν παλαιότερο μοντέλο και δεν έφερε απόρρητο εξοπλισμό ηχοεντοπισμού». «Παρουσίασε βλάβη πριν από μία και πλέον ημέρα», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν αμερικανικό υποβρύχιο drone

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και εντοπισμό ναρκών».

 

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