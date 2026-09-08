ΗΠΑ: Ελαττωματικό το αμερικανικό υποβρύχιο drone που βρέθηκε στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης

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«Ελαττωματικό» χαρακτήρισε αξιωματούχος των ΗΠΑ το μη επανδρωμένο υποβρύχιο, που σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης βρέθηκε στα χέρια τους, ενώ κινείτο στα Στενά του Ορμούζ.

Το αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο «παρουσίασε βλάβη» στα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκτελούσε αποστολή στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι «το ελαττωματικό θαλάσσιο drone ήταν παλαιότερο μοντέλο και δεν έφερε απόρρητο εξοπλισμό ηχοεντοπισμού». «Παρουσίασε βλάβη πριν από μία και πλέον ημέρα», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και εντοπισμό ναρκών».