Καναδάς προς Τραμπ: «Ο εμπορικός πόλεμος θα έχει κόστος – Θα προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας μας» – ΒΙΝΤΕΟ

«Ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ θα έχει κόστος», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ απαντώντας στην επιθετική στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν και τις εισαγωγές των αεροσκαφών Bombardier, εάν η καναδική εταιρεία δεν μεταφέρει την έδρα της στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ως αντίμετρα στους δασμούς, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Καναδάς απαντά και αυτός με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι «οι δασμοί αντιποίνων κατά των ΗΠΑ είναι απαραίτητοι για την προστασία των εργαζομένων μας». Να σημειωθεί ότι οι δασμοί του Καναδά θα επιβληθούν σε αμερικανικά προϊόντα αξίας σχεδόν 28 δισ. δολαρίων Καναδά (20 δισ. δολάρια ΗΠΑ / 15 δισ. λίρες), από χάλυβα και έπιπλα μέχρι βαμβακερά μπλουζάκια, και θα φτάνουν έως και το 50%.

Αξιωματούχοι τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τον Καναδά ανέφεραν ότι θα επιθυμούσαν την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στα τέλη Αυγούστου.

Το μήνυμα του Κάρνει προετοιμάζοντας τους Καναδούς

Στο 15λεπτο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το πρωί της Τρίτης, ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «ο κύριος στόχος της χώρας του είναι η διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και η ενίσχυση της οικονομίας της». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η κυβέρνηση θα στηρίξει τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ για όσο διάστημα χρειαστεί».

«Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη στροφή και να ευημερήσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά. «Αυτή η στροφή θα έχει κόστος. Υπάρχει πάντα κόστος στην ανάληψη δράσης, αλλά δεν πλησιάζει καν το κόστος της αδράνειας», υπογράμμισε. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός εκπρόσωπος Εμπορίου Τζέιμισον Γκρηρ δήλωσε ότι «η Ουάσινγκτον θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής αντίστοιχων δασμών στον Καναδά ακόμη και εντός της ημέρας». «Θα δούμε το απόγευμα», ανέφερε στα γαλλικά, μιλώντας στο CBC News.

Επίθεση Τραμπ στο Bombardier

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να διακόψει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα των ΗΠΑ με την εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Bombardier που εδρεύει στον Καναδά, εκτός εάν μεταφέρει την παραγωγή της νότια. Ο αεροδιαστημικός κολοσσός είναι ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα, συνεισφέροντας πάνω από 7 δισ. δολάρια Καναδά στο ετήσιο ΑΕΠ του Καναδά το 2024, σύμφωνα με έκθεση της λογιστικής εταιρείας PwC που ανατέθηκε από τη Bombardier.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι «αυτοί οι εισαγωγικοί φόροι ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα και ενισχύουν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ από ξένες εταιρείες». Ωστόσο, οι οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι «οι τιμές αυξάνονται για τους καταναλωτές σε καθημερινά αγαθά που μπαίνουν στο στόχαστρο των δασμών».

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τον Καναδά με μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social το Σαββατοκύριακο. Μια άλλη ανάρτηση έδειχνε έναν χάρτη της Βόρειας Αμερικής – συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και του Μεξικού – καθώς και της Γροιλανδίας, καλυμμένους με τη σημαία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σπάει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς

Να σημειωθεί ότι ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική σχέση στον κόσμο, η οποία πέρυσι αποτιμήθηκε σε σχεδόν 900 δισ. δολάρια. Η οικονομία των ΗΠΑ είναι περίπου 13 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Καναδά και η πλειονότητα των καναδικών εξαγωγών πωλείται στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων αγωνίζονται να διαχειριστούν το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Πάντως, προς το παρόν, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει επί του παρόντος φόρο 25% στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και φόρους στον καναδικό χάλυβα, το αλουμίνιο και τη ξυλεία.

Μπαστούνια χόκεϊ, τυρί και χαρτί υγείας

Στα τέλη Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς 50% σε άλλα αγαθά, όπως τα γαλακτοκομικά, το αλκοόλ, τα μπαστούνια του χόκεϊ και τα αρώματα.

Οι δασμοί αντιποίνων που επέβαλε ο Καναδάς, οι οποίοι κυμαίνονται από 15% έως 50%, θα εφαρμοστούν από την Τρίτη σε εκατοντάδες προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ. Προϊόντα όπως το αμερικανικό γάλα, τα μπαστούνια γκολφ, ο χάλυβας, το αλουμίνιο, καθώς και μπουφάν και μπλουζάκια θα επιβαρύνονται με δασμούς 50%. Το τυρί, το χαρτί υγείας και ορισμένες οικιακές συσκευές όπως τα κλιματιστικά θα επιβαρύνονται με δασμούς 25%, ενώ τα περονοφόρα ανυψωτικά (κλαρκ) και τα βιομηχανικά καλούπια θα πληγούν με δασμούς 15%.

Αυτές οι επιβαρύνσεις είναι επιπλέον των υφιστάμενων φόρων αντιποίνων που επέβαλε ο Καναδάς στα έτοιμα αμερικανικά αυτοκίνητα και φορτηγά, τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού (γνωστή ως USMCA στις ΗΠΑ και CUSMA στον Καναδά). Παρά το κόστος για τους καταναλωτές στον Καναδά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Καναδών υποστηρίζει την επιβολή δασμών αντιποίνων στις ΗΠΑ από τη χώρα τους. Το Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρότρυνε την κυβέρνηση του Μαρκ Κάρνεϊ να υιοθετήσει μια πιο στοχευμένη («χειρουργική») προσέγγιση στα αντίποινα.

Τι λένε οι επιχειρηματίες του Καναδά – Αντιδράσεις από την βιομηχανία αλιείας

«Οι επιχειρήσεις κατανοούν τα αντίποινα, αλλά δεν θέλουν να δουν μια ατέρμονη κλιμάκωση», δήλωσε στο BBC την Παρασκευή η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου του Καναδά, Κάντανς Λέινγκ.

Η αντίδραση από τη βιομηχανία αλιείας ήταν αρκετή για να τροποποιήσει ο Καναδάς τους δασμούς αντιποίνων, αφαιρώντας δεκάδες προϊόντα θαλασσινών, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες στη δική του οικονομία. Συγκεκριμένα, η βιομηχανία αστακού τόσο στον Καναδά όσο και στις ΗΠΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η μία από την άλλη, καθώς οι αστακοί που αλιεύονται στις ΗΠΑ συχνά στέλνονται βόρεια για επεξεργασία πριν σταλούν πίσω στις ΗΠΑ για να πωληθούν.

Χάθηκαν 41.000 θέσεις εργασίας στον Καναδά

Πριν την επιβολή των τελευταίων δασμών, η οικονομία του Καναδά είχε δείξει σημάδια ανθεκτικότητας. Το ΑΕΠ του αυξήθηκε κατά 3,3% το δεύτερο τρίμηνο και είχε δημιουργήσει 181.000 θέσεις εργασίας από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο. Ωστόσο, τον Αύγουστο χάθηκαν περίπου 41.000 θέσεις εργασίας, μια περίοδο που συνέπεσε με τους νέους δασμούς των ΗΠΑ στον Καναδά και την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών. Ένας τομέας που σημείωσε μικρή άνοδο ήταν η μεταποίηση – ένα κέρδος που η καναδική κυβέρνηση αποδίδει στο ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αγοράζουν περισσότερα προϊόντα καναδικής κατασκευής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Καναδάς διαφοροποιεί επίσης το εμπόριό του. Το μερίδιο των καναδικών εξαγωγών με προορισμό τις ΗΠΑ μειώθηκε στο 66% από μέσο όρο 75% πριν από τον εμπορικό πόλεμο, σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία του Ιουλίου.

(Με στοιχεία από το BBC)