Ολλανδία: «Λουκέτο» σε ακροδεξιό τηλεοπτικό κανάλι μετά το «ο Χίτλερ τα είπε σωστά»

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Τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας του ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού Ongehoord Nederland ξεκίνησε η ολλανδική κυβέρνηση, έπειτα από σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις των δημοσιογραφικών κανόνων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και προβολή θεωριών συνωμοσίας. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν διαδικτυακή εκπομπή στην οποία ο τότε διευθυντής του καναλιού δήλωσε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ «τα είπε σωστά» σε συγκεκριμένη ομιλία του.

Το Ongehoord Nederland, το όνομα του οποίου σημαίνει «Η Ολλανδία που δεν ακούγεται», έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο για το περιεχόμενο των εκπομπών του.

Το κανάλι έχει κατηγορηθεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και παροχή βήματος σε θεωρίες συνωμοσίας, ενώ στο παρελθόν του έχουν επιβληθεί αρκετά πρόστιμα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η υπουργός Μέσων Ενημέρωσης της Ολλανδίας, Ριάνε Λέτσερτ, ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη της διαδικασίας για την ακύρωση της άδειας του σταθμού, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση δεν βασίζεται σε ένα μόνο περιστατικό.

«Μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων»

Η Λέτσερτ εξήγησε ότι πίσω από την απόφαση βρίσκεται «μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων».

«Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να επωφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Η υπουργός τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε το μέτρο «ελαφρά τη καρδία».

Το Ongehoord Nederland εντάχθηκε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα της Ολλανδίας το 2022.

Το NPO ζήτησε την ανάκληση της άδειας

Μία ημέρα νωρίτερα, ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NPO είχε ζητήσει επισήμως από την υπουργό να ακυρώσει την άδεια του σταθμού.

Το NPO επικαλέστηκε τη «συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων», καθώς και την «ανεπαρκή συνεργασία» του Ongehoord Nederland με τους υπόλοιπους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Το κανάλι είχε ήδη τιμωρηθεί επανειλημμένα με πρόστιμα για προγράμματα που είχε μεταδώσει.

«Ο Χίτλερ τα είπε σωστά»

Το περιστατικό που φαίνεται να επιτάχυνε τις εξελίξεις σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκπομπής.

Ο τότε διευθυντής του καναλιού, Γιόοστ Νιμόλερ, ο οποίος παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και η παρουσιάστρια της εκπομπής σχολίασαν θετικά ομιλία του Αδόλφου Χίτλερ.

Στην επίμαχη ομιλία, ο ναζιστής δικτάτορας κατήγγειλε μια «διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες».

Ο Νιμόλερ δήλωσε ότι ο Χίτλερ «τα είπε σωστά», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποια πράγματα» στα οποία συμφωνεί μαζί του.

Opiniemaker @VictorVlam heeft een ruime opvatting over de vrijheid van meningsuiting. Maar de grens is bereikt als Ongehoord Nederland zich gaat scharen achter uitspraken van Hitler. Ook @FleurAgemaPVV schrikt zich dood. ‘Dit is stuitend en schokkend, come on!’ #nieuwsvandedag pic.twitter.com/GvZ8XdnnKF — Nieuws van de Dag (@Nieuwsvandedag_) August 26, 2026

Το κανάλι προαναγγέλλει αντίδραση

Πριν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως η κίνηση της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του Ongehoord Nederland, Πέτερ Φλέμιξ, είχε ξεκαθαρίσει ότι ο σταθμός δεν σκοπεύει να αποδεχθεί αμαχητί την απόφαση.

Όπως είπε, το κανάλι «δεν θα δεχτεί χωρίς κάποια άλλη διαδικασία» την ανάκληση της άδειάς του.

Ο Φλέμιξ έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, επιχειρώντας να ακυρώσει την απόφαση και να διατηρήσει το Ongehoord Nederland στο ολλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα.

«Δεν είναι βέβαιο ότι θα εξαφανιστούμε» – Το κανάλι μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Η αποχώρηση του Ongehoord Nederland από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών Ριάνε Λέτσερτ επικαλείται τρεις βασικούς λόγους για την πρόθεσή της να ανακαλέσει το καθεστώς του σταθμού.

Σύμφωνα με την ολλανδική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης, το ON! παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείρισή του. Παράλληλα, το NPO υποστηρίζει ότι ο σταθμός επιδεικνύει συστηματικά ανεπαρκή διάθεση συνεργασίας με τους υπόλοιπους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Το κανάλι έχει επίσης δεχθεί δύο κυρώσεις μέσα σε διάστημα ενός έτους, μεταξύ άλλων για σύγκρουση συμφερόντων και για ανεπαρκή παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική του διαχείριση.

«Ο μοναδικός σταθμός με ξεκάθαρα δεξιά και αντισυμβατική φωνή»

Ο διευθυντής του ON!, Πέτερ Φλέμιξ, χαρακτήρισε την εξέλιξη ανησυχητική, υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί από το δημόσιο σύστημα «ο μοναδικός σταθμός με ξεκάθαρα δεξιά και αντισυμβατική φωνή», αναφέρει το Nieuws van de Dag.

Παράλληλα, απέρριψε την κατηγορία ότι το επίμαχο βίντεο συνιστούσε εξύμνηση του Χίτλερ, δηλώνοντας ότι «αυτό το βίντεο δεν ήταν εξύμνηση του Χίτλερ».

Νομικά, πάντως, η υπόθεση έχει ακόμη δρόμο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Μπραμ Μόσκοβιτς, το Ongehoord Nederland μπορεί αρχικά να καταθέσει τις αντιρρήσεις του και, εφόσον η υπουργός επιμείνει στην απόφασή της, να προσφύγει στη συνέχεια στο διοικητικό δικαστήριο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το κανάλι μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις εκπομπές του. Ο Φλέμιξ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μάχη, αν και παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει λάθη στον σταθμό. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι το ON! βρισκόταν «από την αρχή κάτω από το μικροσκόπιο».