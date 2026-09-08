11η Σεπτεμβρίου: Στο φως χιλιάδες έγγραφα για τον «τοξικό αέρα» στη Νέα Υόρκη – Τι ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μαμντάνι

Δεκάδες χιλιάδες έγγραφα που αποκαλύπτουν τι γνώριζαν οι αρχές της Νέας Υόρκης για την τοξικότητα του αέρα γύρω από το «Σημείο Μηδέν» μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έρχονται στη δημοσιότητα. Ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι το υλικό θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ανοίγοντας ξανά ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της μετα-11ης Σεπτεμβρίου εποχής.

Zohran Mamdani: Now, close to 25 years later, more people have died from 9/11-related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing if government had stood alongside survivors and provided them with everything they needed at every step of the way. And yet,… pic.twitter.com/ayvVKRhSqa — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη δημοσίευση δεκάδων χιλιάδων εγγράφων που αποτυπώνουν, όπως είπε, «όσα η πόλη γνώριζε σχετικά με την παρουσία τοξικού αέρα» μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Ζόραν Μαμντάνι υπογράμμισε ότι τα έγγραφα ρίχνουν φως όχι μόνο στο τι γνώριζαν οι δημοτικές αρχές, αλλά και στο πότε ενημερώθηκαν και πώς αντέδρασαν.

«Αυτά τα έγγραφα δείχνουν όσα η πόλη γνώριζε για την παρουσία τοξικού αέρα γύρω από το “Σημείο Μηδέν”, ποια χρονική στιγμή έμαθε σχετικά με αυτό και πώς ενήργησε προκειμένου να περιορίσει τη νομική ευθύνη της», δήλωσε.

Συμφωνία ύστερα από δικαστική προσφυγή

Η δημοσιοποίηση του υλικού αποφασίστηκε στο πλαίσιο συμφωνίας με την οργάνωση 9/11 Health Watch, η οποία εκπροσωπεί και στηρίζει θύματα και ανθρώπους που επλήγησαν από τις συνέπειες των επιθέσεων, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η οργάνωση είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη με στόχο να υποχρεώσει την πόλη της Νέας Υόρκης να παραδώσει και να δημοσιοποιήσει τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Ο διευθυντής της 9/11 Health Watch, Μπεν Τσέβατ, χαιρέτισε την απόφαση, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια γίνεται ουσιαστικό βήμα προς την αποκάλυψη όσων συνέβησαν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Μαμντάνι που είναι ο πρώτος δήμαρχος, τα τελευταία 25 χρόνια, ο οποίος ξεκίνησε επιτέλους να δίνει απαντήσεις στο ερώτημα: Τι γνώριζε η πόλη για τους κινδύνους που συνδέονται με το τοξικό νέφος στο Σημείο Μηδέν και πότε το έμαθε;», δήλωσε.

Mayor Mamdani, joined by 9/11 survivors, electeds, activists & Jon Stewart, announces release of air quality records showing officials knew the air around Ground Zero was dangerous. “People got sick bc the leaders they trusted lied & told them it was safe to breathe, he says. pic.twitter.com/f0V2Cv8QZg — Josie Stratman (@JosieStratman) September 8, 2026

«Ένας μεγάλος αριθμός προσώπων» στο μικροσκόπιο

Ερωτηθείς για το εάν υπήρξαν πολιτικοί αξιωματούχοι που απέκρυψαν πληροφορίες από τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους από τον αέρα στην περιοχή, ο Μαμντάνι απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι το ζήτημα αφορά «έναν μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία οι Νεοϋορκέζοι εμπιστεύονταν».

Η φράση αυτή εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από το περιεχόμενο των εγγράφων και το κατά πόσο θα αποκαλυφθούν ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίστηκαν τις πληροφορίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

Πάνω από 9.400 θάνατοι από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση

Οι επιπτώσεις της 11ης Σεπτεμβρίου δεν περιορίστηκαν στους 2.977 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα των επιθέσεων, οι περισσότεροι στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για την ιατρική παρακολούθηση όσων εκτέθηκαν στις επιθέσεις, περισσότεροι από 9.400 άνθρωποι έχουν έκτοτε χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφή.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αναμένεται πλέον να δώσει νέα στοιχεία για το τι ακριβώς γνώριζαν οι αρχές της Νέας Υόρκης για τους κινδύνους του τοξικού νέφους και αν οι πολίτες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως και επαρκώς.