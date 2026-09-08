Ρώσος κατάσκοπος συνελήφθη στη Ρουμανία – Φωτογράφιζε στρατιωτικούς στόχους

Η υπηρεσία πληροφοριών της Ρουμανίας (SRI) απέτρεψε απόπειρα δολιοφθοράς στο έδαφός της, συλλαμβάνοντας έναν Ρώσο κατάσκοπο που φωτογράφιζε στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών ANTONOV. Η σύλληψη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κατηγοριών ευρωπαϊκών χωρών κατά της Μόσχας για δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση, ισχυρισμούς που η Ρωσία αρνείται επανειλημμένα.

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Διεθνή Νέα

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Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απόπειρα δολιοφθοράς από Ρώσο κατάσκοπο απέτρεψε η υπηρεσία πληροφοριών της Ρουμανίας (SRI) στο έδαφός της.
  • Ο Ρώσος πολίτης, υπό παρακολούθηση από τον Φεβρουάριο, έλαβε οδηγίες να καταγράψει φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό στρατηγικού στρατιωτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών ANTONOV.
  • Το τελευταίο διάστημα, οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν την Μόσχα για δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση, με τη Ρωσία να αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απόπειρα δολιοφθοράς από Ρώσο κατάσκοπο απέτρεψε η υπηρεσία πληροφοριών της Ρουμανίας (SRI) στο έδαφός της. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία τη στιγμή που μαίνεται ο πόλεμος με την Ουκρανία και η Ρουμανία έχει ταχθεί στο πλευρό της Ευρώπης και κατά της ρωσικής εισβολής.

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Συγκεκριμένα, η SRI ανέφερε ότι ένας Ρώσος πολίτης που διαμένει στη Ρουμανία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο μιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν διεθνείς εταίροι, προσθέτοντας ότι οι ενέργειές του ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες υποθέσεις.

«Ο Ρώσος πολίτης έλαβε οδηγίες από έναν μεσάζοντα να καταγράψει φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό με στόχους στρατηγικού στρατιωτικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου ANTONOV κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο εθνικό έδαφος», ανέφερε η SRI σε ανακοίνωση της.

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«Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να χρησιμοποιεί άτομα από ευάλωτες ομάδες για τη διεξαγωγή τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα, οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν την Μόσχα για δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση με τις οποίες στοχοποιούν τους υποστηρικτές της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται μια επίθεση με drone τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, η οποία ενίσχυσε τις εντάσεις μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας.

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Από την πλευρά της η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε πράξεις δολιοφθοράς. Η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα που εστάλη για να σχολιάσει το θέμα.

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