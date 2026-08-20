Ρουμανία: F-16 εξουδετέρωσε θαλάσσιο drone με εκρηκτικά κοντά στην πλατφόρμα Neptum Deep

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Σε συναγερμό τέθηκαν οι ρουμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, όταν θαλάσσιο drone που, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, ήταν «φορτωμένο εκρηκτικά», εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Neptum Deep. Μαχητικό F-16 της Ρουμανίας κατέστρεψε το μη επανδρωμένο σκάφος, ενώ οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν προερχόταν από την Ουκρανία.

Το drone εντοπίστηκε στις 06:28 από εμπορικό πλοίο, περίπου 80 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κωνστάντζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας.

Την ώρα του εντοπισμού του βρισκόταν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από την υπεράκτια πλατφόρμα Neptum Deep. Οι ρουμανικές Αρχές απογείωσαν δύο μαχητικά F-16 και ένα από αυτά προχώρησε στην καταστροφή του drone.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το μη επανδρωμένο σκάφος ήταν «φορτωμένο εκρηκτικά», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προερχόταν από την Ουκρανία.

Η αντίδραση του Ρουμάνου προέδρου

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, καταδίκασε «σθεναρά» μέσω ανάρτησής του στο X «την κλιμάκωση αυτών των ανεύθυνων περιστατικών», τα οποία απέδωσε στη Ρωσία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση «αναμέτρηση με τον χρόνο», επισημαίνοντας ότι στόχος ήταν να προστατευθούν οι άνθρωποι που εργάζονται στην υπεράκτια εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τη ρουμανική κυβέρνηση, εκατοντάδες εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή την περίοδο στις εγκαταστάσεις του Neptum Deep, η λειτουργία του οποίου προβλέπεται να αρχίσει το 2027.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν αυξηθεί οι μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται, το ΝΑΤΟ έχει καταρρίψει πρόσφατα τέσσερα drones στη Ρουμανία, με το τελευταίο αντίστοιχο περιστατικό να καταγράφεται το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Νέα πτώση drone μετά από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Την ίδια ημέρα, το Βουκουρέστι ανακοίνωσε ακόμη ένα περιστατικό με drone, το οποίο έπεσε έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού Γκρίντου, στην ανατολική Ρουμανία. Από την πτώση του δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Τα περιστατικά καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να υπάρξει διεθνής απάντηση στην «κλιμάκωση» της Μόσχας, μετά τους βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους στο Κίεβο και στα περίχωρά του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία στη Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία, καθώς τα περιστατικά με drones κοντά στα σύνορα και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές έχουν γίνει συχνότερα τους τελευταίους μήνες.