Συμφωνία Ιράν – Ομάν για ασφαλείς θαλάσσιους διαδρόμους στα Στενά του Ορμούζ – Θα παρουσιάσουν την πρόταση διεθνώς

Το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών προς και από τα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο χώρες προτίθενται να παρουσιάσουν σύντομα την πρότασή τους σε διεθνείς φορείς, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Ομάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις γεωγραφικές συντεταγμένες ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών προς και από τα Στενά του Ορμούζ συμφώνησαν Ιράν και Ομάν.
  • Τεχεράνη και Μουσκάτ αναμένεται να προωθήσουν σύντομα την πρόταση σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να διευκρινιστεί ποιοι ακριβώς διεθνείς οργανισμοί ή φορείς θα την εξετάσουν.
  • Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις γεωγραφικές συντεταγμένες ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών προς και από τα Στενά του Ορμούζ συμφώνησαν Ιράν και Ομάν, με τις δύο χώρες να προτίθενται να παρουσιάσουν σύντομα την πρότασή τους σε διεθνείς φορείς.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όπως δήλωσε, Τεχεράνη και Μουσκάτ έχουν καταλήξει στις συντεταγμένες των προτεινόμενων ασφαλών διαδρομών και αναμένεται να προωθήσουν σύντομα την πρόταση σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να διευκρινιστεί ποιοι ακριβώς διεθνείς οργανισμοί ή φορείς θα την εξετάσουν.

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