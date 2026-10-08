Συμφωνία Ιράν – Ομάν για ασφαλείς θαλάσσιους διαδρόμους στα Στενά του Ορμούζ – Θα παρουσιάσουν την πρόταση διεθνώς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις γεωγραφικές συντεταγμένες ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών προς και από τα Στενά του Ορμούζ συμφώνησαν Ιράν και Ομάν, με τις δύο χώρες να προτίθενται να παρουσιάσουν σύντομα την πρότασή τους σε διεθνείς φορείς.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όπως δήλωσε, Τεχεράνη και Μουσκάτ έχουν καταλήξει στις συντεταγμένες των προτεινόμενων ασφαλών διαδρομών και αναμένεται να προωθήσουν σύντομα την πρόταση σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να διευκρινιστεί ποιοι ακριβώς διεθνείς οργανισμοί ή φορείς θα την εξετάσουν.