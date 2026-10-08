Συμφωνία Ιράν – Ομάν για ασφαλείς θαλάσσιους διαδρόμους στα Στενά του Ορμούζ – Θα παρουσιάσουν την πρόταση διεθνώς

Τις γεωγραφικές συντεταγμένες ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών προς και από τα Στενά του Ορμούζ συμφώνησαν Ιράν και Ομάν, με τις δύο χώρες να προτίθενται να παρουσιάσουν σύντομα την πρότασή τους σε διεθνείς φορείς.
Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Όπως δήλωσε, Τεχεράνη και Μουσκάτ έχουν καταλήξει στις συντεταγμένες των προτεινόμενων ασφαλών διαδρομών και αναμένεται να προωθήσουν σύντομα την πρόταση σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να διευκρινιστεί ποιοι ακριβώς διεθνείς οργανισμοί ή φορείς θα την εξετάσουν.
Iran said today it will deliver its response to the US proposals through mediators. Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baghaei said Iran and Oman have agreed on coordinates for safe inbound and outbound shipping routes through the Strait of Hormuz, to be sent to the relevant international body “soon.”
— The Observer (@TPObserver) October 7, 2026