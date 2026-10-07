Γαλλία: Το 72% δικαιώνει τα αιτήματα των μαθητών, αλλά το 41% εγκρίνει τη χρήση βίας από την αστυνομία

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Ισχυρή κοινωνική νομιμοποίηση φαίνεται να διατηρεί το μαθητικό κίνημα στη Γαλλία, καθώς νέα δημοσκόπηση της Elabe για το BFMTV δείχνει ότι το 55% των Γάλλων εγκρίνει τις κινητοποιήσεις, ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις, ποσοστό 72%, θεωρούν τα αιτήματα των μαθητών δικαιολογημένα. Την ίδια ώρα, πάντως, η κοινή γνώμη εμφανίζεται πιο διχασμένη ως προς το αν οι διαμαρτυρίες πρέπει να συνεχιστούν.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Elabe για το γαλλικό μέσο BFMTV, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το 55% των Γάλλων δηλώνει ότι εγκρίνει τις μαθητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των γονέων μαθητών λυκείου, φτάνοντας το 71%, ενώ στους ψηφοφόρους του Νέου Λαϊκού Μετώπου αγγίζει το 85%.

Αντίθετα, το 35% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει το κίνημα και το 10% ότι παραμένει αδιάφορο.

Η αποδοκιμασία είναι εντονότερη μεταξύ των ψηφοφόρων της δεξιάς, όπου φτάνει το 60%, καθώς και μεταξύ των υποστηρικτών του Εθνικού Συναγερμού, με 55%.

Το 72% θεωρεί νόμιμα τα αιτήματα των μαθητών

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αποδοχή όσον αφορά τα ίδια τα αιτήματα. Συνολικά, 72% των Γάλλων θεωρεί τις διεκδικήσεις των μαθητών δικαιολογημένες, με το 28% να τις χαρακτηρίζει «απολύτως δικαιολογημένες» και το 44% «μάλλον δικαιολογημένες».

Η αποδοχή των αιτημάτων καταγράφεται μάλιστα σε όλες τις βασικές πολιτικές ομάδες. Συγκεκριμένα, τα θεωρεί δικαιολογημένα το 93% των ψηφοφόρων του Νέου Λαϊκού Μετώπου, το 68% των ψηφοφόρων του προεδρικού στρατοπέδου και το 58% των υποστηρικτών του Εθνικού Συναγερμού.

Διχασμένοι για το αν πρέπει να συνεχιστεί το κίνημα

Παρά τη στήριξη στα αιτήματα, οι Γάλλοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Το 55% θεωρεί ότι οι διαμαρτυρίες πρέπει να σταματήσουν, το 27% πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστούν με τη σημερινή μορφή τους και το 17% ότι πρέπει να κλιμακωθούν, με περισσότερους και μεγαλύτερους αποκλεισμούς.

Στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, οι απόψεις είναι περισσότερο μοιρασμένες: το 33% τάσσεται υπέρ της λήξης των κινητοποιήσεων, το 38% υπέρ της συνέχισής τους και το 28% υπέρ της κλιμάκωσης.

Αντίθετα, μεταξύ των μεγαλύτερων ηλικιών, το 71% των ηλικιωμένων θεωρεί ότι το κίνημα πρέπει να σταματήσει.

Σε υποχώρηση οι αποκλεισμοί την Τετάρτη – Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Παιδείας, η κινητοποίηση παρουσίαζε σαφή υποχώρηση το μεσημέρι της Τετάρτης, με «εννέα στα δέκα λύκεια» να λειτουργούν κανονικά.

Συνολικά, 459 σχολικές μονάδες αντιμετώπιζαν πλήρη ή μερική αναστολή μαθημάτων, εκ των οποίων 276 πλήρως και 183 μερικώς, έναντι 891 την Τρίτη.

Οι δράσεις και οι διαταραχές είχαν επίσης μειωθεί περισσότερο από το μισό, με 232 σχολεία να επηρεάζονται από το πρωί της Τετάρτης, έναντι 496 την ίδια ώρα την προηγούμενη ημέρα.

Παρά την υποχώρηση της συμμετοχής, η Union syndicale lycéenne και η Union étudiante καλούν σε νέες πορείες την Πέμπτη, στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, για την τέταρτη πράξη των κινητοποιήσεων.

🔴 À Paris, un étudiant est jeté violemment au sol et frappé à coups de matraques par des CRS Il manifestait pacifiquement pour revendiquer des conditions d’études dignes. https://t.co/36SQDldXTR — L’insoumission (@L_insoumission) October 7, 2026

Το 41% θεωρεί ενδεδειγμένη τη χρήση βίας από την αστυνομία

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των Γάλλων απέναντι στη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων. Στην ίδια δημοσκόπηση, το 41% των ερωτηθέντων τη θεωρεί ενδεδειγμένη, έναντι 34% που τη χαρακτηρίζει υπερβολική και 24% που εκτιμά ότι ήταν ανεπαρκής.

Οι διαφορές μεταξύ των ηλικιακών και πολιτικών ομάδων είναι έντονες. Το 59% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών θεωρεί υπερβολική τη χρήση βίας, ποσοστό που περιορίζεται στο 26% μεταξύ των ατόμων άνω των 50 ετών.

Παράλληλα, το 70% των ψηφοφόρων της Αριστεράς τη χαρακτηρίζει υπερβολική, ενώ το 57% των ψηφοφόρων του προεδρικού στρατοπέδου τη θεωρεί ενδεδειγμένη. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού, το 49% τη χαρακτηρίζει ενδεδειγμένη, ενώ ένα ιδιαίτερα υψηλό 40% θεωρεί ότι η αστυνομική αντίδραση ήταν ανεπαρκής.

Αυτό κάνει το άρθρο πολύ πιο ενδιαφέρον, γιατί βγάζει το φαινομενικά παράδοξο: 72% λέει «τα παιδιά έχουν δίκιο», αλλά μόνο 34% λέει «η αστυνομία το παράκανε». Δεν είναι αντίφαση, είναι ακριβώς η πολυπλοκότητα της κοινής γνώμης.