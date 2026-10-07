Γαλλία: «Ασπίδα» έγινε ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί για τους μαθητές – «Σταματήστε, κάντε πίσω» φώναζε στους αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

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«Ασπίδα» έγινε ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπάλι Μπαγκαγιόκο για τους μαθητές ενάντια στους αστυνομικούς σε επεισόδιο στο Παρίσι.

Ο δήμαρχος επιχείρησε να προστατεύσει τους μαθητές. Η κίνησή του καταγράφηκε από έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο, τον Ένζο Ραμπούι, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο στα social media που έγινε γρήγορα viral.

Στο βίντεο ο δήμαρχος εμφανίζεται με τα χέρια ανοιχτά μπροστά από μια ομάδα νεαρών, επιχειρώντας να σταθεί ανάμεσά τους και στους αστυνομικούς. «Σταματήστε, κάντε πίσω, σταματήστε!», φωνάζει προς τους αστυνομικούς, πριν οι ίδιοι τον απωθήσουν.



Το περιστατικό δεν έμεινε μεμονωμένο. Μετά από νέα συμπλοκή, ο Μπάλι Μπαγκαγιόκο δέχθηκε δακρυγόνο στο πρόσωπο. Οι διαδηλωτές που βρίσκονταν μαζί του έσπευσαν να του ρίξουν φυσιολογικό ορό στα μάτια, προκειμένου να περιορίσουν το κάψιμο.

Για τρίτη εβδομάδα, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, και τα αιτήματά τους για αύξηση του προϋπολογισμού για την Παιδεία, προσλήψεις σε εκπαιδευτικούς και βελτίωση των κτηριακών υποδομών.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει ανακοινώσει πως η αστυνομία έχει προχωρήσει σε ενώ διευκρίνισε ταυτόχρονα ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές από την έναρξη των διαδηλώσεων, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι ανήλικοι. Σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων σε 1.483 ανήλικους, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα εγκλήματα. Τουλάχιστον 761 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας.

Ποιος είναι ο Μπάλι Μπαγκαγιόκο

Γεννημένος το 1973 στο Λεβαλουά – Περρέ από γονείς μετανάστες από το Μάλι, ο Μπάλι Μπαγκαγιόκο μεγάλωσε στο Σεν – Ντενί, μια ιστορική συνοικία, η οποία είναι και η πολυπληθέστερη του Παρισιού. Σπούδασε Γεωπολιτική στο Πανεπιστήμιο Paris 8 και εργάστηκε ως στέλεχος στην εταιρεία αστικών συγκοινωνιών του Παρισιού (RATP), ενώ ξεκίνησε την πολιτική του δράση το 2001. Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως αντιδήμαρχος και ως νομαρχιακός σύμβουλος στο Σεν Ντενί, το οποίο είναι σπίτι για χιλιάδες μετανάστες τρίτης και τέταρτης γενιάς.