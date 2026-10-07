ΙΣΑ: Διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκατοντάδες καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες και ιατρικές πρακτικές

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και στην Περιφέρεια, ανάλογα με την αρμοδιότητα κάθε φορέα, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη.

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι, με το υφιστάμενο θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει από τις εκατοντάδες καταγγελίες που έχουν συγκεντρωθεί το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, μετά τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ΙΣΑ έχει κατακλυστεί από καταγγελίες πολιτών για περιπτώσεις που φέρεται να αφορούν αδόκιμες θεραπείες και, εν γένει, πράξεις αντίθετες με την ιατρική επιστήμη. Μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον ΙΣΑ.

Ο μεγάλος αυτός αριθμός δημιουργεί αντικειμενική αδυναμία διαχείρισης του συνόλου των υποθέσεων με τις σημερινές δυνατότητες των Επιτροπών Ελέγχου, όπως τονίζει ο ΙΣΑ.

Το ζήτημα τέθηκε υπ’ όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ κατά τη συνεδρίασή του την 1η Οκτωβρίου 2026 και, παρότι κλήθηκαν όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ελέγχου, όπως προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η νόμιμη συγκρότηση περισσότερων επιτροπών, μεγάλος αριθμός μελών του ΔΣ των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή του, για διάφορους λόγους, όπως έχει συμβεί εξάλλου και στο παρελθόν.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 3 του Ν. 4472/2017), σε κάθε Επιτροπή Ελέγχου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχει υποχρεωτικά ως πρόεδρος της Επιτροπής ,σε εθελοντική βάση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση την τροποποίηση της οποίας, ο ΙΣΑ έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα οι 7 υφιστάμενες τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ που είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος έχουν επωμιστεί την εποπτεία 16.500 φορέων ΠΦΥ και 28.500 ιατρών. Καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό φορέων, διεκπεραιώνοντας αδειοδοτήσεις, τροποποιήσεις βεβαιώσεων λειτουργίας, επανελέγχους, δειγματοληπτικούς ελέγχους και διερευνήσεις καταγγελιών.

Όπως χαρακτηριστικά, επισημαίνεται στην επιστολή του ΙΣΑ προς τον Υπουργό Υγείας υφίσταται αντικειμενικά πραγματική αδυναμία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να ανταπεξέλθει ευπρόσωπα στον όγκο των ελέγχων αυτών, δεδομένου ότι, με βάση και απλούς ακόμη υπολογισμούς θα έπρεπε να έχει 20 τουλάχιστον Επιτροπές Ελέγχου, δεδομένων και των ελέγχων που απαιτούνται για την αδειοδότηση νέων ιατρείων, τα οποία είναι περίπου 25 την εβδομάδα.

Στην ΕΑΔ οι υποθέσεις που απαιτούν ευρύτερη επιχειρησιακή διερεύνηση.

Με πλήρες αίσθημα ευθύνης και με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των πολιτών, ο ΙΣΑ προχωρά στη διαβίβαση ικανού αριθμού εκ των καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες του πρώην ΣΕΥΥΠ, καθώς και στην Περιφέρεια για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στη δική της αρμοδιότητα.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι οι υποθέσεις που αναδεικνύονται μέσω του MedWatch και απαιτούν εκτεταμένη επιχειρησιακή διερεύνηση πρέπει να ελέγχονται από έναν οργανωμένο κρατικό μηχανισμό, με έμπειρους και εξειδικευμένους επιθεωρητές, ουσιαστικές ελεγκτικές και ανακριτικές εξουσίες και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στο πεδίο.

Στόχος είναι, όπου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις παραβάσεων, να μπορούν να πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι επιτόπιοι και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και να ενεργοποιούνται άμεσα, όπου απαιτείται, οι προβλεπόμενες διοικητικές ,νομικές ή πειθαρχικές διώξεις.

Ο ΙΣΑ συνεχίζει τις αδειοδοτήσεις και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει τις διαδικασίες αδειοδότησης των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρείων ,εργαστηρίων πολυιατρείων )και τους ελέγχους που προβλέπονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενώ θα εξακολουθήσει να αξιολογεί και να διερευνά προκαταρκτικά τις καταγγελίες που περιέρχονται σε γνώση του, παραπέμποντας στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές εκείνες που απαιτούν περαιτέρω επιχειρησιακή διερεύνηση.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ έχει ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στον αυξημένο αριθμό υποθέσεων.

Σαφής προσδιορισμός πράξεων και εξοπλισμού ανά ειδικότητα

Ταυτόχρονα, ο ΙΣΑ έχει ζητήσει από τις Επιστημονικές Εταιρείες Κορμού και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) να προσδιοριστούν με σαφήνεια, ανά ιατρική ειδικότητα, οι ιατρικές πράξεις που εμπίπτουν στο γνωστικό της αντικείμενο, καθώς και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα που μπορεί να διαθέτει και να χρησιμοποιεί κάθε ειδικότητα κάτι που το έχει ζητήσει και στο παρελθόν.

Παράλληλα, το Προεδρείο του ΙΣΑ, μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα προχωρήσει στην περαιτέρω θωράκιση των διαδικασιών, με τη θέσπιση πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας και ενισχυμένων μηχανισμών εποπτείας κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος αριθμός των υποθέσεων και να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι θα είναι ποιοτικοί και αποτελεσματικοί.

Βασικός στόχος παραμένει η δημιουργία ενός σαφούς και αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΑ και των αρμόδιων κρατικών ελεγκτικών Αρχών, χωρίς κενά αρμοδιοτήτων, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.