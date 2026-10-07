Τσίπρας: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη – Όσες βολές κι αν δεχτώ θα κάνω τον βουδιστή μοναχό

Στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι οι πρώτες δηλώσεις του «προξενούν προβληματισμό», ενώ έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για το στεγαστικό πρόβλημα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαβεβαίωσε, επίσης, ότι «δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω», συμπληρώνοντας πως «όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό».

Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε τη συνέντευξη στη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα», αναφερόμενος στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

«Είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος. Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος στην αργότερα πήγε στις καλένδες, και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά του. Μέχρι σήμερα, ομολογώ ότι περιμένω να δω τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι το ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την Τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ’ ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν “λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση”».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, «το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα. Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα, μακάρι λέω να πέφτω έξω, αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και το αναφέρω του δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους».

«Να προασπίσουμε τους αδόμητους χώρους, το πράσινο και την έννοια του δημόσιου χώρου»

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα, σημειώνοντας πως η παθογένεια της πόλης είναι ο ελάχιστος χώρος πρασίνου και οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάτι όμως για το οποίο δεν μπορούμε να ψέλνουμε ούτε τον κύριο Μπακογιάννη, ούτε τον δήμαρχο τον σημερινό, τον Χάρη Δούκα, είπατε ότι είναι από το 2006. Εγώ θα σας πω ότι είναι από πολύ παλιότερα, από την εποχή της που εφευρέθηκε η έννοια της αντιπαροχής, την εποχή του αείμνηστου Καραμανλή ως υπουργού υποδομών. Για να έχετε μια εικόνα των μεγεθών, να σας πω ότι στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις 6,6 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο αδόμητοι πράσινοι χώροι, ενώ στο Παρίσι είναι 36 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Στην Μαδρίτη είναι 27 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Είμαστε η τελευταία. Από τις 26 πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε χώρο πρασίνου για τους πολίτες της πρωτεύουσας. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα πρόβλημα με το οποίο όμως ήμασταν αναγκασμένοι να ζούμε, διότι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’60, του ’70, του ’80. Άρα σήμερα το κρίσιμο για την καθημερινότητα των πολιτών είναι να προασπίσουμε όσους αδόμητους ελεύθερους πράσινους χώρους έχουμε μείνει, να ενισχύσουμε το πράσινο στην πόλη και κυρίως να ενισχύσουμε την ιδέα του δημόσιου χώρου. Γιατί ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένος. Το λέω με την έννοια ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι πολίτες χαίρονται τον δημόσιο χώρο, στην Ελλάδα μάλλον πρέπει να έχει κάποια εμπορευματική χρήση να το χαρούμε. Χαιρόμαστε πιο πολύ τα Μall παρά το πεδίο του Άρεως».

«Μετά από 7 χρόνια ο Μητσοτάκης έχει για το πρόβλημα της στέγης… ιδέες»

Ο Αλέξης Τσίπρας έστρεψε τα πυρά του και κατά του πρωθυπουργού για το στεγαστικό ζήτημα, κατηγορώντας τον ότι δεν αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια, και κυρίως πριν από 5 χρόνια όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν αξιοποίησε όμως αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο, πόρων, 36 δισεκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια του», είπε αρχικά.

«Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει μεταξύ τους 36 δισεκατομμύρια, και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία, και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb, και δεν έχεις κάνει τίποτα με την προσπάθεια να αξιοποιήσεις τις ανενεργές κατοικίες που με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ την τελευταία υπογραφή είναι 1,8 εκατομμύρια κατοικίες ιδιωτικές και δημόσιες, και δεν ξέρεις επισήμως ως κυβέρνηση πόσες από αυτές είναι δημόσιες… Και δεν έχει κάνει τίποτα για να δώσει κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου αυτά να περάσουν, να μπουν στην αγορά. Το πρόβλημα της στέγης σήμερα, αυτό που αντιμετωπίζουμε ως οξύτατο πρόβλημα πια, είναι ουσιαστικά πρόβλημα υψηλής ζήτησης, ωραίο να έχουμε υψηλή ζήτηση, αλλά χαμηλής προσφοράς. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες να μας πεις “έχω μια ωραία ιδέα”».

«Να κρατήσουμε τον τουρισμό χωρίς να αλλοιώνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων»

Σχετικά με τον τουρισμό, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα η τουριστική ζήτηση, χωρίς να αλλοιώνεται η καθημερινότητα των κατοίκων.

«Το ζήτημα είναι η δυνατότητα της πόλης και της χώρας, η ικανότητα να μπορεί να αντέξει τον αριθμό των τουριστικών ροών. Άρα, εγώ δεν θα έλεγα ότι θέλουμε λιγότερους τουρίστες, θέλουμε καλύτερες υποδομές, ώστε η παρουσία τους και για τους ίδιους και για εμάς που μένουμε στην πόλη να είναι αρμονική.

Η Αθήνα έχει τη δυνατότητα, το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα έχει τη δυνατότητα και για μονάδες ξενοδοχειακές, προκειμένου να κρατήσουμε την υψηλή τουριστική ζήτηση χωρίς όμως να αλλοιώσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Υπογράμμισε δεν την ανάγκη να υπάρξει ρυθμιστικός έλεγχος στη χρήση των Airbnb. «Και δεν αναφέρομαι σε εσάς που μπορεί να έχετε ένα ακίνητο πέραν της κατοικίας σας και να το δίνετε Airbnb, αναφέρομαι σε μεγάλες εταιρείες ως επί το πλείστον, αλλοδαπής, προέλευσης, που έρχονται και αγοράζουν μαζικά ακίνητα, ανεβάζοντας πάρα πολύ ψηλά τις τιμές. Χρειάζεται περισσότερο πράσινο, υπόγειες θέσεις στάθμευσης», είπε.

«Mega projects χωρίς καθυστερήσεις και εκατομμύρια σε αποζημιώσεις»

Τα mega projects είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να υπάρχει και η πρόνοια για το πώς αξιοποιείς ένα έργο αφού το κατασκευάσει, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια της συνέντευξης, ενώ αναφέρθηκε και στο μετρό της Θεσσαλονίκης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση.

«Δεν γίνεται να οικοδομήσεις μια mega πόλη και συνθήκες ζωής, υψηλής ποιότητας ζωής, μετακινήσεις, ελεύθερους χώρους, χωρίς να έχεις mega projects. Αλλά το αν αυτά θα γίνουν γρηγορότερα ή αργότερα έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον τρόπο και με την πολιτική βούληση που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση, τις σχέσεις με τους εργολάβους, με τα συμφέροντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω τέτοια εμπειρία. Ήταν κολλημένο, το χρεώθηκα βέβαια εγώ μετά, αλλά ήταν κολλημένο το μετρό της Θεσσαλονίκης στο 30% επί 14 χρόνια. Και μέσα σε τρία χρόνια από το 30% πήγε στο 80%. Προφανώς τα εγκαίνια αποτέλεσαν τη δικαιολογία για την οποία οι Θεσσαλονικείς, δεν είχαν το μετρό 4 χρόνια νωρίτερα. Διότι η επιμονή της σημερινής κυβέρνησης να μην ανοίξει το μετρό τέσσερα χρόνια νωρίτερα, χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου και να αποκολλήσει τα αρχαία για να τα ξαναβάλει στη θέση τους, κόστισε κυκλοφοριακό κόστος, ταλαιπωρία, νεύρα στους Θεσσαλονικείς για 4 χρόνια», ανέφερε.

«Το Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, πότε έγινε αυτός ο δρόμος; Πότε ολοκληρώθηκε; Ήταν σταματημένα τα έργα για πάρα πολλά χρόνια και ολοκληρώθηκαν χωρίς claims, χωρίς απαιτήσεις υψηλές των εργολάβων, την περίοδο που ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Είχαμε και τον μνημονιακό κλοιό στον λαιμό μας», είπε στη συνέχεια.

«Ποια είναι τα ετήσια κόστη στον δημόσιο προϋπολογισμό που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο στις απαιτήσεις των εργολάβων για καθυστερήσεις; Είναι τρομακτικό. Έχουμε φτάσει πάνω από 1 δις σε claims. Άρα λοιπόν, ναι, τα mega projects είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Το φαληρικό Δέλτα έγινε όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτά τα έργα είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Όμως πρέπει να γίνονται στην ώρα τους και κυρίως να υπάρχει και η πρόνοια για το πώς αξιοποιείς ένα έργο αφού το κατασκευάσεις. Τα Ολυμπιακά Ακίνητα, για παράδειγμα, τα αφήσαμε μέχρι το 2004 και έχουν ρημάξει αυτά τα σπουδαία έργα», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη αλλά να ενώσω»

Αναφερόμενος στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι επιδίωξή του είναι να σχηματίσει μία προοδευτική κυβέρνηση, ενώ έστειλε μήνυμα ότι δεν θέλει να διχάσει, αλλά να ενώσει την κεντροαριστερά.

«Η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, ριζοσπαστική με ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο (σε αντίθεση) με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με ποιους; Με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, συμμεριστούν αυτή την ανάγκη, και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, στη βάση του προγράμματός μας. Με δυο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι’ αυτό. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό…», είπε.