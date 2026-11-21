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Στην εξάρθρωση οργανωμένης σπείρας πλαστογράφων με κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ, από τις παράνομες δραστηριότητες, προχώρησε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Η εγκληματική οργάνωση κατήρτιζε κάθε είδους έγγραφα για τη νομιμοποίηση και διακίνηση παράνομων μεταναστών, κατά παραγγελία των διακινητών.

Έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα προέκυψε πως τα μέλη της σπείρας τουλάχιστον από το 2022, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία στη συνέχεια εμπορεύονταν για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αθήνας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα δύο Ιρανοί, 45 και 27 ετών και ένας Βούλγαρος, 50 ετών, ενώ κατηγορούμενη είναι και μια γυναίκα από το Ιράν, ιδιοκτήτρια καταστήματος κινητών τηλεφώνων στο κέντρο της Αθήνας που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητες τους.

Οι ρόλοι και η δράση τους

Όπως προέκυψε, τα μέλη είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους:

45χρονος αλλοδαπός , με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, λειτουργούσε το παράνομο εργαστήριο και κατήρτιζε τα πλαστά έγγραφα. Χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα» διαμέρισμα σε περιοχή της Αθήνας.

, με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, λειτουργούσε το παράνομο εργαστήριο και κατήρτιζε τα πλαστά έγγραφα. Χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα» διαμέρισμα σε περιοχή της Αθήνας. 27χρονος αλλοδαπός, αναλάμβανε τη σύναψη συμφωνιών για την κατά παραγγελία κατάρτιση πλαστών εγγράφων.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi):

συνεργάζονταν με άτομα που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο χώρο της παράνομης μετανάστευσης,

αναλάμβαναν την παράδοση πλαστών εγγράφων ή πρώτων υλών πλαστογραφίας σε ποσότητες χονδρικής, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με συγκεκριμένα άτομα – διαμεσολαβητές,

η διάθεση των κατά παραγγελία πλαστών εγγράφων γινόταν σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης με τους διαμεσολαβητές, τηρώντας αυστηρά μέτρα απόκρυψης.

Για την αποφυγή του εντοπισμού τους, καθώς και για την κάλυψη των οικονομικών συναλλαγών τους, τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν και επιχείρηση εμπορίας ειδών κινητής τηλεφωνίας, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ιδιοκτησίας της αλλοδαπής – μη συλληφθείσας.

Ο τιμοκατάλογος των πλαστών εγγράφων

Όπως προέκυψε, τα πλαστά έγγραφα διαθέτονταν έναντι καθορισμένης τιμής, και συγκεκριμένα:

διαβατήριο – 900 ευρώ,

δελτίο ταυτότητας – 600 ευρώ,

άδειες διαμονής – 400 ευρώ,

Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA) – 300 ευρώ,

δελτία αιτούντος άσυλο – 150 ευρώ,

άδειες ικανότητες οδήγησης – 150 ευρώ και

ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων – 100 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο – «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6- κινητά

-18.880- ευρώ,

όχημα,

-448- Δελτία Ταυτότητας,

-23- Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA),

-16- Άδειες Διαμονής,

-14- Διαβατήρια,

-5- άδειες ικανότητας οδήγησης,

-138- διαφάνειες – ασημοτυπίες με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας,

λάπτοπ,

-2- εκτυπωτές και -4- πολυμηχανήματα,

θερμοκολλητής,

συσκευή σάρωσης NFC,

-34- σφραγίδες εντύπωσης πλαστών θεωρήσεων εισόδου – εξόδου διαφόρων χωρών και

πλήθος μικροϋλικών.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την εμπορία πλαστών εγγράφων υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ.