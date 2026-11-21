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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην καρδιά του Ηρακλείου, όταν σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων που συμμετείχαν σε πορεία, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έγινε και χρήση χημικών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, tο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή την πλατείας των Λιονταριών, μετά την πραγματοποίηση προγραμματισμένης κινητοποίησης της Κατάληψης Ευαγγελισμού, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στους γύρω δρόμους του κτιρίου, όπου ακολούθησε κλεφτοπόλεμος μεταξύ ομάδας αναρχικών και αστυνομικών δυνάμεων, με τα επεισόδια να εκτυλίσσονται στα στενά της περιοχής.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κέντρο για τη σαββατιάτικη έξοδό τους, καθώς η ατμόσφαιρα επιβαρύνθηκε από τα χημικά. Ορισμένοι απομακρύνθηκαν βιαστικά από το σημείο, αναζητώντας ασφαλέστερο χώρο. Την ίδια ώρα ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα της περιοχής που έλαβαν χώρα τα επεισόδια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή προσαγωγές.