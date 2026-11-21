Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!» η γνωστή ηθοποιός Βάσω Λασκαράκη, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για τα χαρακτηριστικά που ζηλεύει στον σύζυγο της, Λευτέρη Σουλτάτο αλλά και για ττο γεγονός πως νιώθει να αλληλοσυμπληρώνονται σε πολλά.

Ποιο χαρακτηριστικό του Λευτέρη ζηλεύεις περισσότερο;

Ο Λευτέρης έχει αποφασιστικότητα. Όχι σε όλα τα πράγματα, αλλά σε κάτι που εμένα μπορεί να με μαγκώνει, θα μου πει αμέσως: “Τώρα γιατί είσαι έτσι; Είναι αυτό που θέλεις να κάνεις; Ωραία, βάλε κάτω τα υπέρ και τα κατά”. Είναι σαν ένα μικρό excel μερικές φορές – Αιγόκερως γαρ.

Εγώ δεν είμαι έτσι, θα βάλω μέσα τη λογική, θα μπερδέψω μετά το συναίσθημα, θα αρχίσω να διαολόζομαι μέσα μου. Εκείνος λέει απλά: “Ένα κι ένα κάνουν δύο”.

Σε είχα περισσότερο συναισθηματική.

Είμαι, αλλά ταυτόχρονα με βασανίζει το δίκαιο και η λογική. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αλληλοσυμπληρωνόμαστε με τον Λευτέρη. Εγώ θα τον κρατήσω λίγο πίσω, εκείνος θα πει “πάμε”, ενώ σε άλλα πράγματα λειτουργούμε αντίστροφα.