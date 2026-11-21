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Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Paolo Bulgari, εγγονός του Sotirio Bulgari, του ανθρώπου που ίδρυσε τον ομώνυμο διεθνή οίκο κοσμημάτων.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης τον αποχαιρετούν ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της υψηλής κοσμηματοποιίας, καθώς ο ίδιος είχε αναλάβει την προεδρία του Bvlgari Group το 1984.

Η πορεία του στον χώρο ξεκίνησε το 1960, όταν άρχισε να συνεργάζεται με τον πατέρα του και να εξειδικεύεται στη μελέτη και τη γνώση των πολύτιμων λίθων, στους οποίους εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως.

Υπό την ηγεσία του, ο οίκος επεκτάθηκε διεθνώς, ξεκινώντας ήδη από τη δεκαετία του 1970 με το άνοιγμα καταστημάτων στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Γενεύη και το Μόντε Κάρλο, εδραιώνοντας την παρουσία του στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Παράλληλα, η ταυτότητα του οίκου παρέμεινε άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την καταγωγή του. Το όνομα Bulgari, γραμμένο με το χαρακτηριστικό λατινικό V αντί του U, παρέπεμπε στην κλασική παράδοση και την οικογενειακή του κληρονομιά.

Το 2013, το όνομά του βρέθηκε στην επικαιρότητα μαζί με εκείνο του αδελφού του, Nicola, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ το 2018 το δικαστήριο της Ρώμης τους αθώωσε.

«Τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Στη δημιουργικότητα δεν υπάρχουν κανόνες. Ποτέ», συνήθιζε να λέει ο ίδιος, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία που καθόρισε τη δημιουργική του πορεία.

«Θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές»

Η ανακοίνωση του οίκου Bvlgari αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Paolo Bulgari ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον πατέρα του το 1960, αφιερώνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη και τη γνώση των πολύτιμων λίθων, τομέας στον οποίο συγκαταλεγόταν μεταξύ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως. Παράλληλα, καλλιέργησε και εξέλιξε την ιδιαίτερη αισθητική αντίληψη και ευαισθησία που αποτελούν τη βάση του ύφους και της δημιουργικής ταυτότητας του οίκου Bvlgari.

Μια αληθινά δημιουργική ψυχή, αφιέρωσε την καρδιά και το πάθος του στην τέχνη του, αλλά και στην ανάδειξη και καλλιέργεια του ταλέντου νέων σχεδιαστών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας.

Τα θερμότερα συλλυπητήριά μας απευθύνονται στην οικογένειά του, στους φίλους του, καθώς και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να μοιραστούν μαζί του αυτή τη μοναδική διαδρομή.

Σας ευχαριστούμε, κύριε Paolo. Η σπουδαία παρακαταθήκη σας, ως φωτεινός φάρος δημιουργικής έμπνευσης, θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Η κηδεία του θα τελεστεί στη Ρώμη τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στη Santa Croce in Gerusalemme.