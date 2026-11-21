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Η Χριστίνα Γκέντζου αναδείχτηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην κατηγορία των -65 κιλών, του παρα-ταεκβοντό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μούτζου της Νότιας Κορέας, η 21χρονη Θεσσαλονικιά αθλήτρια πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρωσίδα Ντιάνα Αμπουζιαρόβα στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Η Γκέντζου τον Αύγουστο του 2004 έγραψε ιστορία, όταν κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο έγινε η πρώτη που ανέβηκε σε βάθρο παρα-Ολυμπιακών Αγώνων στο ταεκβοντό.

Η Χριστίνα Γκέντζου έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου τον περασμένο Μάιο.

«Το περασμένο Σάββατο ήμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου, αυτό το Σάββατο είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου,» ανέφερε σε ανάρτησή της μετά την κατάκτηση της κορυφής η Χριστίνα Γκέντζου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου»

«Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Το περασμένο Σάββατο βρισκόμουν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Αυτό το Σάββατο αναδείχθηκα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρα-Ταεκβοντό στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου…» έγραψε στο facebook η Χριστίνα Γκέντζου