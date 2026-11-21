Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα όσα είπε στους αστυνομικούς ο 44χρονος υπάλληλος ειδικού βοηθητικού προσωπικού στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή έπειτα από καταγγελίες σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση. Σημειώνεται ότι το πρωί του Σαββάτου ο εισαγγελέας διέταξε την εισαγωγή του 44χρονου σε ψυχιατρική κλινική.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών στο Πρώτο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου. Ο 44χρονος σύμφωνα με την αστυνομία μπήκε σε αίθουσα του σχολείου, μέσα στην οποία υπήρχαν μαθητές και η 26χρονη δασκάλα, και αφού κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας επέδειξε τα γενετικά του όργανα ενώ πλησίασε τη δασκάλα την οποία φίλησε μπροστά στα παιδιά. Δάσκαλοι του σχολείου στη συνέχεια ξεκλείδωσαν την πόρτα και απεγκλώβισαν τους μαθητές και τη δασκάλα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο βοηθός συνελήφθη, ενώ ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας που διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση και οδηγήθηκε στο Δαφνί. Παράλληλα, συνάδελφος του 44χρονου, μιλώντας στο Mega, έκανε λόγο για έναν ήρεμο και κλειστό άνθρωπο που πρόσεχε και αγαπούσε τα παιδιά.

«Τι να σας πω… Εγώ που τον γνώριζα ήταν ήρεμος άνθρωπος και κλειστός. Δεν είχε δώσει τέτοιο δικαίωμα. Μιλούσαμε συνέχεια για θέματα τεχνολογίας πιο πολύ και για αμάξια. Γενικά ήταν και πρόσεχε τα παιδάκια, και του άρεσε η δουλειά του και καλές σχέσεις είχε με τους εκπαιδευτικούς. Τώρα τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω αν ισχύει ή όχι», ανέφερε πρώην συνάδελφος του 44χρονου.

Την είδηση της σύλληψής του δεν μπορούν να πιστέψουν ούτε οι δικοί του άνθρωποι. «Έπεσα από τα σύννεφα τώρα με αυτό που μου είπατε, έπαθα πλάκα. Σας λέω ένα παιδί της οικογένειας παντρεμένος χαμηλών τόνων είναι ένα παιδί της εκκλησίας και η σύζυγός του κτλ. Είναι ένα ανδρόγυνο αγαπημένο. Μήπως έπαθε τίποτα; Δεν ξέρω τώρα. Ζούμε σε μία εποχή που έγινε κάτι; Δεν ξέρω, ξαφνικά μπορεί να δημιουργηθούν πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο. Τι να σας πω και εγώ; Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα», υπογράμμισε συγγενής του 44χρονου.

Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκε το Υπουργείο Παιδείας. Από τη προσεχή Δευτέρα, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

«Ποιος είσαι εσύ; Ο Άγιος Εφραίμ;»

Σύμφωνα με το Mega, ο 44χρονος συνεργαζόταν με την εκπαιδευτικό αρκετούς μήνες. Όταν μπήκε μέσα στην τάξη που βρισκόταν η δασκάλα και οι ανήλικοι μαθητές, πριν κατεβάσει το παντελόνι του, ο 44χρονος φέρεται να είπε στην 26χρονη: «Είσαι η Αγία Παρασκευή».

Στη συνέχεια, κατέβασε το παντελόνι του και φίλησε την εκπαιδευτικό. Τότε ξεκλείδωσε την πόρτα, και έφτασε η αστυνομία στο σημείο και ο πρώτος αστυνομικός που μπήκε στο σχολείο, προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες.

Ο 44χρονος φέρεται να είπε στον αστυνομικό «ποιος είσαι εσύ; Ο Άγιος Εφραίμ;».

«Εδώ και 10 μέρες έχει αλλάξει η συμπεριφορά του γιου μου» λέει μητέρα μαθητή του ειδικού σχολείου

Μητέρα μαθητή του ειδικού σχολείου, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για το περιστατικό, λέγοντας: «Έγινε στην τάξη του γιου μου. Εμένα πάντως δεν με ενημέρωσε κανένας. Η δασκάλα έχει 4 παιδιά στην τάξη, που σημαίνει ότι ήταν και το παιδί μου μέσα. Είναι ο ειδικός βοηθός που έχουνε, είναι αυτός που πηγαίνει τα παιδιά μας στην τουαλέτα. Τι θα είχε συμβεί δηλαδή, αν έχει πειράξει σεξουαλικά τα παιδιά μας; Που εμένα το παιδί μου έχει 10 μέρες τώρα, που κλαίει στον ύπνο του. Είναι και τα 4 (παιδιά) μη λεκτικά. Δεν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια, ούτε το τι έχει συμβεί, ούτε το τι μπορεί να έχει γίνει, αν τα έχουν πειράξει. Η συμπεριφορά του γιού μου τις τελευταίες 10 ημέρες έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο επιθετικός και το βράδυ στον ύπνο του κλαίει».

«Νομίζοντας εγώ, αυτές τις μέρες που κλαίει στον ύπνο του, ότι κάπου πονάει. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια και γιατί το παιδί του κλαίει στον ύπνο του. Και που ξέρω εγώ, αν αυτός ο κύριος έχει πειράξει το παιδί μου; Σαφώς και με τρομάζει», συνέχισε.

Γιαννάκος για τον 44χρονο: «Υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στην ίδια εκπομπή και ανέφερε: «Είναι εξοργιστικά όλα αυτά να συμβαίνουν σε ένα σχολείο. Θυμηθείτε, όταν έχουμε μια απόπειρα αυτοκτονίας ενός παιδιού σε ένα κανονικό σχολείο, λέμε πάντα ότι τα σχολεία πρέπει να υποστηρίζονται από ψυχολόγους, ψυχιάτρους κτλ. Και κακώς δεν υπάρχουν. Εδώ μιλάμε για ένα ειδικό σχολείο που έπρεπε να υπάρχει καθημερινά η παρουσία και ψυχιάτρου και ψυχολόγου, ο οποίος και τα παιδιά θα βλέπει, αλλά ταυτόχρονα όμως θα εξετάζει και το προσωπικό. Γιατί το προσωπικό έχει να κάνει με παιδιά. Δε μπορεί όταν συμβαίνει κάτι, να λέμε «τη Δευτέρα», γιατί αυτό είπαν. Τη Δευτέρα λέει το υπουργείο θα στείλουμε ψυχολόγους για να εξετάσουν τα παιδιά αλλά και τους εργαζόμενους εκεί. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι τακτικό; Να υποστηρίξουν τα παιδιά. Αλλά ταυτόχρονα όμως να εξετάζουν και το προσωπικό. Γιατί αν δεν είναι κατάλληλο το προσωπικό δεν πρέπει να δουλεύει εκεί. Αν λοιπόν υπήρχαν τεστ που γίνονταν στο προσωπικό τακτικά από έναν ψυχίατρο, έναν ψυχολόγο, μπορεί να είχαμε ανακαλύψει τη διαστροφή αυτή».

Για τον 44χρονο: «Χθες διέταξε ο εισαγγελέας να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να εξεταστεί από ψυχιάτρους ο 44χρονος. Εφημέρευε το Δαφνί, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί. Οι γιατροί εκεί έκριναν ότι υπάρχει μη καθορισμένη, μη οργανική ψύχωση και εισήχθη σε ένα ψυχιατρικό τμήμα όπου και νοσηλεύεται. Είχε ένα ψυχωσικό επεισόδιο. Το ζήτημα είναι ότι ένας κακοποιητής δεν δικαιολογείται ακόμη και στο ψυχωσικό επεισόδιο να έχει μια τέτοια συμπεριφορά σε ένα ειδικό σχολείο μπροστά στα μάτια παιδιών με αναπηρία και στη δασκάλα. Και δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εγκλείονται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή πρέπει να υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή αυτός σήμερα η ποινή του θα είναι να μείνει λίγες μέρες στο Ψυχιατρικό νοσοκομείο και όταν σταθεροποιηθεί η κατάστασή του να βγει έξω; Αρκεί να μην ενταχθεί στο άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα για το ακαταλόγιστο».

«Και εδώ για να μην δημιουργηθεί καμιά παρερμηνεία για το στίγμα που έλεγε και ο συνάδελφος πριν, οι ψυχικά ασθενείς είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επικίνδυνοι. Ζουν μεταξύ μας στην κοινότητα, λαμβάνουν τη θεραπευτική τους αγωγή, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οικογενειάρχες κτλ. Το πρόβλημα πού υπάρχει; Το πρόβλημα υπάρχει γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη ψυχικής υγείας προκειμένου να παρακολουθούμε αυτούς που είναι ψυχικά πάσχοντες στα σπίτια για να μη φτάνουμε σε τέτοια σημεία», κατέληξε.