Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, την φύλαξη της οποίας έχει αναλάβει η ΠΑΣΠ από το 1976.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Τζουμάκας, οποίος μετείχε στην εξέγερση του 1973, σε δηλώσεις του στον «Αθήνα 9.84», αποκάλυψε ότι μία ομάδα νεολαίων που προέρχονται από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ έχει σήμερα τη σημαία του Πολυτεχνείου και την έχουν βάλει σε θυρίδα τράπεζας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ότι έγιναν προσπάθειες προκειμένου η σημαία να πάει ως κειμήλιο στη Βουλή, ωστόσο η νεολαία τη χρησιμοποιεί και την εμπορεύεται.

«Τη σημαία του Πολυτεχνείου την έχει σήμερα μια ομάδα νεολαίων που προέρχονται από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και την έχουν σε θυρίδα τράπεζας. Κάναμε προσπάθειες να πάει στη Βουλή ως κειμήλιο, για να υπάρξει προστασία. Και αυτοί όμως τη χρησιμοποιούν και την εμπορεύονται. Για να δεις δηλαδή πόσο έφτασε η παρακμή και στους λεγόμενους σοσιαλιστές. Έχουμε αυτά τα συμπτώματα της παρακμής. Εμείς θεωρούμε ότι ως γενιά ήμασταν σε περίοδο ακμής. Δώσαμε τη μάχη μας, βάλαμε πλάτη και στηρίξαμε, γιατί διαφορετικά αλλού θα ήταν η χώρα» ανέφερε χαρακτηρικά ο Στέφανος Τζουμάκας.