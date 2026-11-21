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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοσμά στη νότια Κυνουρία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε καστανόδασος και ήταν έρπουσα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Άστρος Κυνουρίας.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα . Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.