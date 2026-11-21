Καινούργια στοιχεία εμφανίζονται ως προς τον χαρακτήρα του ασυνείδητου 50χρονου οδηγού του οχήματος Porsche στους Θρακομακεδόνες, που οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, έχοντας μέσα και τα παιδιά του. Πρώην σύντροφός του καταγγέλλει ότι έχει κακοποιηθεί από τον συγκεκριμένο και μάλιστα πώς τον έχει επανειλημμένως καταγγείλει για βίαια επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος έπιασε πάνω από 130 χιλιόμετρα έχοντας στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του, τα δύο ανήλικα παιδιά του. Φέρεται δε να έχει καταγγελθεί τουλάχιστον οκτώ φορές για ενδοοικογενειακή βία.

Τώρα, πρώην σύντροφός του υποστηρίζει ότι την παρακολουθεί και πώς φοβάται για την ζωή της.

«Εγώ είμαι τρομοκρατημένη. Άμα θέλουν να με σκοτώσουν δεν μπορώ εγώ να τρέμω και να το παίζω συνέχεια «αντράκι» και δεν τρέχει τίποτα», ανέφερε στο MEGA η πρώην σύντροφος του 50χρονου.

Σε αυτά τα βίντεο που αποκαλύπτει ο τηλεοπτικός σταθμός, καταγράφεται πράγματι ένας άνδρας να παρακολουθεί το σπίτι της. Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία είναι σίγουρη ότι τον έβαλε ο 50χρονος. Την Παρασκευή στις 19.44 κάμερα καταγράφει μοτοσικλετιστή να περνά έξω από το σπίτι της γυναίκας. Λίγο μετά ο ίδιος περνά πεζός και εποπτεύει, όπως καταγγέλλεται, τον χώρο. Στις 9 το βράδυ περνά για τρίτη φορά. Έπειτα την ακολούθησε μέχρι το σπίτι μιας φίλης της.

«Μου είπε ότι κάποιος την παρακολουθεί, έτρεμε η φωνή της, εκείνη την στιγμή εκείνη πήγαινε μαζί με τα παιδιά της σε ένα φιλικό σπίτι. Τον παρακολουθούσε αυτή από τους καθρέφτες του αυτοκινήτου μέχρι που έφτασε στο σπίτι από τους φίλους της και άφησε το αυτοκίνητο της στο χωράφι και είδε ότι αυτός έκανε γύρω γύρω με τα πόδια πλέον», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας.

Αφού είχε διασχίσει μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων ακολουθώντας την, η κοπέλα προσπάθησε να τον διώξει.

Όπως συνέχισε το συγγενικό πρόσωπο, «Είδε το μηχανάκι του και γύρισε και του μίλησε γιατί αντιλήφθηκε ότι την παρακολουθούσε. Του λέει «ψάχνετε κάτι; Σε έχω δει ότι με ακολουθείς από το σπίτι έχεις έρθει μέχρι εδώ πέρα» και λέει «όχι, όχι αυτός». Κάλεσε την αστυνομία και έκανε καταγγελία κατά αγνώστου».

Όπως είπε η γυναίκα στις αρχές το τελευταίο διάστημα ζει έναν εφιάλτη. Ο 50χρονος, σύμφωνα με όσα έχει ορίσει το δικαστήριο, δικαιούται να παίρνει κάποιες μέρες τα δύο ανήλικα παιδιά.

Το προφίλ του 50χρονου από την αστυνομία

Ενδεικτικό για τον χαρακτήρα του 50χρονου είναι το πώς σκιαγραφείται το προφίλ του από τις αρχές. Δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία, εκδικητική πορνογραφία και επικίνδυνη οδήγηση ακόμα και αν στα πίσω καθίσματα είναι τα ανήλικα παιδιά του.

Ο ίδιος πάντως αρνείται όλες τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος.

Επιπλέον, έπειτα από όσα αποκαλύφθηκαν για την έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο μέσα στο αυτοκίνητο ο 50χρονος έριξε ευθύνες για την δημοσιοποίηση του περιστατικού στην πρώην σύντροφο του, στέλνοντας της απειλητικά μηνύματα.

«Θα περιμένω να δω τις συνέπειες για κάτι ψεύτικο που εσύ έπλασες από κακία και ζήλια. Ή το σταματάς και παραδέχεσαι ότι απλά ήθελες να κάνεις πλάκα ή θα συμβεί το ίδιο και σε σένα», φέρεται να της είπε.

Η γυναίκα προχώρησε σε μήνυση. Όμως όπως λέει ο κίνδυνος παραμένει.

Ακόμα μία καταγγελία

Όμως, εκτός από την προηγούμενη μαρτυρία, υπάρχει μία ακόμα γυναίκα που καταγγέλλει ότι δέχεται και εκείνη απειλές από τον 50χρονο και μάλιστα έχει και αυτή καταθέσει μήνυση σε βάρος του για απειλή και εκδικητική πορνογραφία. Όπως περιέγραψε στη ρεπόρτερ του Mega, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού με την Porsche, της ασκεί πιέσεις για να αποσύρει τις μηνύσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έχει φτάσει στο σημείο ο 50χρονος να στείλει απειλητικό μήνυμα μέχρι και στο ανήλικο παιδί της.

«Μου ασκεί με κάθε τρόπο πιέσεις για να αποσύρω τις μηνύσεις. Έχω τοποθετήσει ακόμα και panic button αλλά πάλι φοβάμαι να βγω από το σπίτι μόνη.

Ανεβάζει στα social media παλιές, προσωπικές μας συνομιλίες για να με εκφοβίσει. Φτάσαμε στο σημείο να σταλεί απειλητικό μήνυμα στο ανήλικο παιδί μου. Μιλάω και τρέμω. Με έχει καταστρέψει».



Πώς ταυτοποιήθηκε ο 50χρονος

Ο 50χρονος είναι ο οδηγός της Porsche, που εμφανίζεται σε βίντεο να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή, στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού, μέσω ανάλυσης του βίντεο που αναρτήθηκε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώρισή του φέρεται να έπαιξε, μεταξύ άλλων, η ενδυμασία του, καθώς παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη που φορά σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως είχε γράψει ο enikos.gr, στο εν λόγω βίντεο εμφανίζεται ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου να αναπτύσσει ταχύτητα, που έφθανε τα 134 χλμ./ώρα, ενώ κινείτο στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, επιχειρώντας επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγώντας με το ένα χέρι, αφού με το άλλο βιντεοσκοπούσε, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Στο βίντεο ακούγονται οι φωνές των τρομαγμένων παιδιών, που έλεγαν «μπαμπά πήγαινε πιο αργά», ενώ ο ίδιος σιγοτραγουδάει.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., που εντόπισαν το εν λόγω βίντεο, προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 51χρονου οδηγού και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 50χρονος είχε νοικιάσει το εν λόγω όχημα από εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 6 έως και 8 Νοεμβρίου.