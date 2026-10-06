Γαλλία: Ο Τραμπ αποδίδει τις μαθητικές κινητοποιήσεις στο Ισλάμ και τη μετανάστευση – Τι απάντησε ο ΥΠΕΞ της χώρας

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Στις μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τη Γαλλία παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας τις ταραχές στη μετανάστευση και το Ισλάμ, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να συνδέουν το κίνημα με θρησκευτικά ή ταυτοτικά αιτήματα. Η γαλλική κυβέρνηση απάντησε με σαφώς πιο συγκρατημένο τόνο, προειδοποιώντας ότι εάν η Γαλλία δεν αφηγηθεί η ίδια όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της, «άλλοι θα γράψουν την ιστορία για εμάς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι όσα συμβαίνουν στη Γαλλία αποτελούν συνέπεια της «ανεξέλεγκτης μαζικής μετανάστευσης».



«Αυτό δεν αφορά τα σχολεία, αφορά το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί καμία σύνδεση των μαθητικών κινητοποιήσεων με θρησκευτικές ή ταυτοτικές διεκδικήσεις.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, έχουν επικεντρωθεί σε αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, μικρότερες τάξεις, περισσότερους εκπαιδευτικούς και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Την Τρίτη, περίπου 250.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ εκατοντάδες λύκεια είχαν αποκλειστεί.

Το MAGA συνδέει τις εικόνες από τη Γαλλία με τη μετανάστευση

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται ενώ πρόσωπα που συνδέονται με το κίνημα MAGA χρησιμοποιούν τις εικόνες από τις γαλλικές κινητοποιήσεις για να ενισχύσουν την πολιτική τους επιχειρηματολογία γύρω από τη μετανάστευση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο σύμμαχος του Τραμπ, Γκλεν Μπεκ, χαρακτήρισε τις ταραχές στη Γαλλία «σαφή προειδοποίηση για την υπόλοιπη Δύση», ενώ ο συντηρητικός σχολιαστής Ντέιβ Ρούμπιν υποστήριξε ότι παρόμοιες εξελίξεις θα μπορούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ εάν οι Δημοκρατικοί επιστρέψουν στην εξουσία.

Το AFP σημειώνει ότι ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του γύρω από τη μετανάστευση ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, ενώ η κυβέρνησή του έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση.

Η απάντηση της Γαλλίας

Στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου απάντησε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος απέφυγε την άμεση αντιπαράθεση αλλά εξέφρασε την ανησυχία του για τις διαφορετικές αφηγήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς γύρω από τις κινητοποιήσεις.

«Όλοι οι αντίπαλοι, οι αντίπαλοί μας και οι εταίροι μας σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο όσα συμβαίνουν στα γαλλικά λύκεια», ανέφερε, σύμφωνα με το BFM TV.

Και πρόσθεσε:«Αν δεν γράψουμε τη δική μας ιστορία, άλλοι θα τη γράψουν για εμάς».

Ο Μπαρό τόνισε ότι οι γαλλικές διπλωματικές αποστολές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη θέση της χώρας στο εξωτερικό, ώστε η Γαλλία να μην περιορίζεται στο να «υφίσταται τις αφηγήσεις των άλλων».

Η αντίδρασή του ήταν αισθητά πιο διπλωματική από εκείνη άλλων πολιτικών προσώπων, καθώς ο ίδιος καλείται, ως υπουργός Εξωτερικών, να διατηρεί τις σχέσεις του Παρισιού με τους συμμάχους του.

Παρίσι: Διαφορετικές αφηγήσεις από ΗΠΑ και Ιράν

Η γαλλική κυβέρνηση συνέκρινε επίσης τις εξωτερικές αντιδράσεις στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι τόσο σύμμαχοι όσο και αντίπαλοι της χώρας επιχειρούν να εντάξουν τα γεγονότα στη δική τους πολιτική αφήγηση.

Το Ιράν είχε προηγουμένως καλέσει τον Γάλλο διπλωμάτη για εξηγήσεις σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε «βίαιη απάντηση» των γαλλικών αρχών στις μαθητικές διαδηλώσεις.

Ο Μπαρό σημείωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων από την Τεχεράνη, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το Παρίσι να προβάλλει τη δική του περιγραφή της κρίσης.