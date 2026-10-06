Φινλανδία: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγός «θέριζε» με 100 χλμ./ώρα – Νεκρή η συνεπιβάτιδα, καταδίκη για 14 αδικήματα

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Σε τρία χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε 55χρονος στη Φινλανδία για συνολικά 14 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βαριά πρόκληση θανάτου από αμέλεια, μετά από τροχαίο στο Λόπε που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια οδήγησης και με ταχύτητα τουλάχιστον 100 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κάντα-Χάμε έκρινε τον Πέτρι Αντέρο Μούτκα ένοχο για βαριά πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς και για σειρά άλλων σοβαρών και πλημμεληματικών αδικημάτων, αναφέρει το Yle.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τον Ιούλιο στην οδό Herajoentie, στο Λόπε. Το βαν που οδηγούσε ο 55χρονος βγήκε από τον δρόμο, με τη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα να τραυματίζεται σοβαρά και να υποκύπτει στα τραύματά της πέντε ημέρες αργότερα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, συνολικά, η πράξη είχε ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτήρα.

14 αδικήματα και τρία χρόνια φυλάκισης

Ο άνδρας καταδικάστηκε συνολικά για 14 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βαριά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, φθορές, βαριά παραβίαση της οδικής ασφάλειας και επανειλημμένη οδήγηση χωρίς άδεια.

Κατά την προανάκριση ο 55χρονος είχε αρνηθεί ότι οδηγούσε το βαν τη στιγμή του δυστυχήματος. Στο δικαστήριο, ωστόσο, παραδέχθηκε την ενοχή του για όλες τις κατηγορίες.

Μεταξύ άλλων, είχε επίσης οδηγήσει μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε βγει από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο συνεπιβάτης του.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι τρία χρόνια φυλάκισης, ενώ του αφαιρέθηκε και ο στρατιωτικός βαθμός που κατείχε.

Παράλληλα, καλείται να καταβάλει περισσότερα από 8.000 ευρώ ως αποζημίωση σε συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας που έχασε τη ζωή της. Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη.

Έτρεχε με τουλάχιστον 100 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, λίγο πριν από το θανατηφόρο τροχαίο ο άνδρας κινούνταν με τουλάχιστον 100 χλμ./ώρα, σε τμήμα του δρόμου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 50 χλμ./ώρα.

Το βαν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε χωράφι. Συνέχισε να κινείται για περίπου 50 μέτρα, προτού προσκρούσει σε κατασκευές παρακείμενου δρόμου, εκτιναχθεί στον αέρα και καταλήξει στη δεξιά πλευρά του.

Στον οδηγό μετρήθηκε συγκέντρωση αλκοόλ 0,76‰, δηλαδή περίπου 0,76 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος. Η ένδειξη αυτή βρίσκεται πάνω από το νόμιμο όριο οδήγησης στη Φινλανδία, που είναι 0,5‰, επιβεβαιώνοντας ότι ο 55χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του δυστυχήματος.

Είχε καταδικαστεί ξανά για παρόμοια αδικήματα

Ο 55χρονος είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν σε ποινές φυλάκισης για παρόμοια περιστατικά.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι προηγούμενες καταδίκες θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιβαρυντικό παράγοντα. Από την άλλη, έλαβε υπόψη ως ελαφρυντικό το γεγονός ότι ο άνδρας τελικά ομολόγησε όλες τις πράξεις του και συνέβαλε στη διαλεύκανση των αδικημάτων.

Οι δύο παράγοντες κρίθηκε ότι αλληλοεξουδετερώνονταν και δεν επηρέασαν τελικά το ύψος της ποινής. Ο καταδικασθείς βρίσκεται υπό κράτηση από το καλοκαίρι.